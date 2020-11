Nové Macy mini s čipem M1 mají problém s Bluetooth

Porodní bolesti spojené se startem prodejů se nevyhnuly ani nedávno představeným Macům mini s čipy M1. Čím dál více uživatelů těchto strojů si totiž stěžuje na potíže s jejich Bluetooth připojením, kvůli kterým je využívání Maců velmi složité. Pokud se tedy mezi ně řadíte i vy, nezoufejte – sami v tom rozhodně nejste.

Problémy s Bluetooth se projevují konkrétně jeho nestabilním a přerušovaným připojením, kvůli čemu není se stroji téměř možné využívat jakékoliv Bluetooth příslušenství ať už ve formě periferií jako Magic Mouse či Magic Keyboard, či bezdrátových sluchátek. Jak se navíc zdá, problémy s propojením se objevují prakticky u všech Bluetooth zařízení kompatibilních s Macy – tedy nejen u těch z dílny Applu. Další špatnou zprávou je pak to, že uživatelé zatím nepřišli na možnost, jak se s problémem byť krátkodobě vypořádat – tedy vyjma připojení kabelového příslušenství. Obecně se ale předpokládá, že se bude jednat o problém softwarový, díky čemuž by měla pro jeho vyřešení stačit softwarová aktualizace. Její vypuštění je nicméně zatím v nedohlednu, jelikož není jasné ani to, zda Apple už o problému ví a snaží se jej vyřešit. Oficiální stanovisko k němu totiž zatím nevydal. Je nicméně důležité podotknout, že se potíže týkají jen některých uživatelů a tudíž není třeba se nákupu novinky vyloženě obávat. Pravděpodobnost nefunkčního Bluetoothu je totiž poměrně malá.