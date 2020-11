Apple přiznal problémy s instalací macOS na nové Macy s M1

Krátce po vydání svých nových Maců s procesory M1 se začaly na internetu objevovat zprávy o tom, že někteří uživatelé mají problémy s reinstalací operačního systému macOS na svých nových strojích. Následkem těchto problémů často docházelo k tomu, že nové Macy přestávaly fungovat. Na počítačích se objevovalo chybové hlášení o selhání při přípravě aktualizace spolu s informací o tom, že se nepodařilo personalizovat softwarovou aktualizaci, a výzvou, aby uživatel provedl další pokus. Nyní společnost Apple vydala instrukce ohledně toho, jak se s touto chybou mají majitelé nových jablečných počítačů popasovat.

Na webu společnosti Apple se na stránkách podpory nově objevily detailní instrukce, určené uživatelům, kteří se u svých nových Maců museli potýkat se zmíněnými potížemi. Apple své rady směřuje zejména k těm uživatelům, u kterých se chybové hlášení objevilo po vymazání nebo obnovení Macu před přechodem na operační systém macOS Big Sur 11.0.1. Apple na svém webu upozorňuje uživatele na to, za jakých podmínek může u jejich Maců s procesory M1 dojít k výše uvedené chybě, a nabízí řešení v podobě vytvoření bootovacího instalátoru za použití jiného Macu. Tuto možnost ale nemusí mít všichni uživatelé k dispozici. Pro takové případy Apple uvádí návod, sestávající ze sedmnácti kroků, a zahrnující práci s Terminálem. S pomocí tohoto návodu by se uživatelům mělo podařit uvést Mac opět do funkčního stavu.