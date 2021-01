App Store loni vydělal neuvěřitelných 64 miliard dolarů

O tom, že rok 2020 bude pro App Store neobyčejným, se mluvilo již v jeho první polovině. Počátkem tohoto roku již bylo jasné, že koronavirová pandemie měla mimo jiné za následek opravdu nadprůměrné tržby v tomto online obchodě s aplikacemi, a Apple se pochlubil tím, že jeho App Store loni opravdu zaznamenal rekordní tržby. CNBC nyní přichází s podrobnější analýzou těchto výsledků.

Podle analýzy CNBC vzrostly tržby z App Storu v průběhu loňského roku o 28 %, zatímco v průběhu roku 2019 se jednalo o 3,1 %. Online obchod Applu s aplikacemi vydělal v roce 2019 odhadem 0 miliard dolarů, v roce 2018 48,5 miliardy dolarů, a v průběhu loňského roku více než 64 miliardy dolarů. Společnost Apple již nějakou dobu neoznamuje veřejně jisté detaily, týkající se jejích příjmů. Zatímco dříve Apple oznamoval čísla související s výdělky App Storu, v rámci vyhlašování svých čtvrtletních finančních výsledků, v poslední době je zahrnuje do souhrnné zprávy o příjmech ze svých služeb. Ty Applu vynesly v průběhu fiskálního roku 2020 53,7 miliardy dolarů. Jak se tedy CNBC dostalo k částce 64 miliard dolarů? „Apple nezveřejňuje údaje o tom, jaké tržby přinesl App Store v průběhu roku. Namísto toho již od roku 2013 zveřejňuje v lednu zprávy, jejich součástí jsou i údaje o tom, kolik firma vyplatila vývojářům od doby spuštění App Storu v roce 2008,“ píše CNBC ve své zprávě. Právě s pomocí těchto údajů se CNBC podařilo dopracovat k odhadu částky, vydělané v průběhu loňského roku. Apple ve své tiskové zprávě z minulé středy mimo jiné uvedl, že ode den spuštění App Storu v roce 2008 již vyplatil vývojářům 200 miliard dolarů – to je o 45 miliard více, než kolik ohlásil v lednu loňského roku. Pokud tato částka odpovídá 70 % prodejů v App Storu, pak by výdělek jablečného obchodu s aplikacemi mohl v roce 2020 skutečně činit zhruba oněch 64 miliard.

CNBC ale není jediným zdrojem, potvrzujícím nárůst příjmů App Storu v průběhu pandemie COVID-19. Důvodem je jednoduše to, že lidé v průběhu loňského roku trávili více času doma než v práci nebo ve škole, a prostřednictvím nákupů v App Storu si zajišťovali nové zdroje pro práci, komunikaci, studium, ale také pro zábavu. Apple nedávno provedla zásadní změny v systému účtování provizí – zatímco ještě donedávna museli firmě všichni vývojáři placených aplikací bez rozdílu odvádět Applu 30% provizi, nyní tato povinnost platí jen pro tvůrce aplikací, jejichž roční příjem přesahuje jeden milion dolarů – ostatní odvádějí Applu pouze 15% provize. K vyhlášení finančních výsledků Applu za první kvartál fiskálního roku 2021 dojde 27. ledna, kdy se dozvíme, jak si firma vedla v průběhu období okolo vánočních svátků .