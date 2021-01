Recenze smartwatch Aligator Watch Lady: Báječné funkce za skvělou cenu

Chytré hodinky mohou mít různou podobu – některé mají spíše “sportovní” vzhled, jiné se mohou pochlubit elegantním designem, díky kterému jsou skvělým doplňkem pro každodenní nošení. Do druhé kategorie spadají i Aligator Watch Lady, které pro vás v tomto článku zrecenzujeme.

Oficiální informace

Podle údajů výrobce jsou hodinky Aligator Watch Lady ideální pro každou příležitost, což mohu spolehlivě potvrdit. Jsou opatřené kulatým displejem o velikosti 1,1 palce s rozlišením 240 x 240 pixelů s možností přizpůsobení vzhledu a změny ciferníků, k dostání jsou ve stříbrném a zlatém barevném provedení. Hodinky jsou vybavené gyroskopem a senzorem pro snímání srdečního tepu, jejich váha činí pouhých 170 gramů. Cena hodinek je 1990 Kč.

Balení a vzhled

Hodinky Aligator Watch Lady jsou zabalené v jednoduchém, elegantním, ale bezpečném a důmyslném balení. Kromě hodinek samotných najdete v krabičce také návod, náhradní silikonový řemínek a nabíječku. Nabíječka je jednou z věcí, které bych zde ráda vyzdvihla – hodinky na ní totiž sedí naprosto skvěle a bezpečně, a nehrozí, že by z ní v případě neopatrné manipulace vypadly. Díky svým rozměrům vypadají hodinky skvěle i na drobnějším zápěstí, oba řemínky jsou velice pohodlné, jejich výměna mi nedělala žádný problém, stejně jako zapínání. Přestože mám obvykle s kovovými řemínky hodinek problém, nošení kovového řemínku v případě Aligator Watch Lady bylo překvapivě příjemné. Příjemné je i uživatelské rozhraní samotných hodinek, kombinace ovládání přes dotykový displej a postranní tlačítka je opravdu skvělá. Na hodinkách můžete zahájit sledování pohybové aktivity, měření zdravotních funkcí, zobrazit přehledy, použít svítilnu, zahájit přehrávání a ovládání hudby a mnoho dalšího.

Funkce a aplikace

Velmi spokojená jsem byla i s funkcemi hodinek Aligator Watch Lady. Vyzkoušela jsem měření tepu, notifikace příchozích zpráv a hovorů i sledování zdravotních a fitness funkcí. Měření tepu je spolehlivé, probíhá rychle, a hodinky dokáží tep sledovat nepřetržitě po celou dobu nošení. Dámy jistě ocení funkci sledování cyklu s příslušnými notifikacemi, samozřejmostí je také sledování kroků. Mě osobně se velmi líbila funkce vyhodnocování kvality spánku. U všech zmíněných funkcí jsem uvítala především to, že nevyžadují žádné složité nastavení ani aktivaci – vše zkrátka funguje tak, jak má. Dotykový displej hodinek je perfektně ovladatelný, čitelný, a reaguje okamžitě a bez chyby. U hodinek jsem ocenila také snadné a intuitivní ovládání – mohla jsem je naprosto bez problémů začít používat okamžitě po vybalení z krabičky. Přímo na displeji hodinek můžete zobrazit QR kód, jehož prostřednictvím do svého iPhonu nainstalujete aplikaci FitCloudPro. Spárování hodinek s telefonem bylo otázkou několika málo minut. Rozhraní aplikace FitCloudPro je dokonale přehledné, její ovládání mi nedělalo vůbec žádný problém. V aplikaci můžete provádět další nastavení, sledovat naměřené hodnoty a provádět měření. Aplikaci můžete také propojit s nativním Zdravím ve vašem iPhonu. Další věcí, kterou mě Aligator Watch Lady příjemně překvapily, je měření – kromě klasických záležitostí, jako jsou kalorie, kroky či srdeční tep, umí tyto hodinky měřit také krevní tlak nebo úroveň okysličení krve. Jak prostředí samotných hodinek, tak i aplikace FitCloudPro je v češtině, a to ve výchozím nastavení – není tedy potřeba nic zdlouhavě a složitě nastavovat. České prostředí v hodinkách i aplikaci je vytvořené naprosto přirozeně, a hodinky jsou tak i výborným tipem na dárek pro začínajícího uživatele, který třeba není v angličtině tolik zdatný. Česká lokalizace je v případě hodinek i aplikace odvedená naprosto skvěle.

Závěrem

Pokud bych měla hodinky Aligator Watch Lady hodnotit opravdu velmi stručně, použila bych slovní spojení “velmi příjemné překvapení”. Při používání jsem neměla problém absolutně s ničím, vše od prvotního nastavení až po samotné nošení, používání a ovládání aplikace probíhalo naprosto hladce a bez problémů. Hodinky vypadají opravdu dobře, stejně jako jejich uživatelské rozhraní a příslušná aplikace. Jejich nošení je příjemné, hodinky na zápěstí netlačí, nekloužou ani nejsou těžké. Nadšená jsem byla i z češtiny, která na hodinkách vypadá opravdu skvěle. Nabídka funkcí je opravdu velmi bohatá, a vzhledem k ceně hodinek se nedokážu ubránit klasickému “za málo peněz opravdu hodně, hodně muziky”.