Unikly další detaily o iPhonech 13: Menší výřez, upravený foťák i změna tloušťky

Do podzimního odhalení nové generace iPhonů sice zbývá ještě spoustu času, už nyní však začínají ty nejpřesnější zdroje přicházet s prvními většími úniky informací. O jeden takový se dnes v noci postaral i japonský portál MacOtakara, jehož zdroje se v minulosti ukázaly jako jedny z nejpřesnějších, jelikož sahají jak do dodavatelského řetězce, tak mnohdy až do samotného Applu. Co tedy díky nim víme o “třináctkách” nového?

Zdroje Japonců tvrdí, že se designově iPhony 13 od loňských iPhonů 12 přespříliš nezmění. Měly by však mírně “přibrat” na tloušťce a to konkrétně o 0,26 mm u všech modelů. Další zajímavou věcí je pak mírná úprava fotoaparátu, který by měl být více zapuštěný do těla telefonu s tím, že kromě celého modulu má mít Apple v plánu ještě více zapustit i jednotlivé objektivy v něm, které v současnosti poměrně dost vyčnívají. Příjemnou zprávou je pak nasazení optické stabilizace posunem senzoru na širokoúhlý objektiv iPhonu 13 Pro, který tak doplní řadu 13 Pro Max. Právě řada Max (konkrétně 12 Pro Max) totiž v současnosti jako jediná tímto typem stabilizace disponuje.

Asi nejpříjemnější a zároveň nejvýraznější změnou má být zmenšení výřezu v displeji, což si Apple bude moci dovolit jednak díky zmenšení některých komponentů v něm a jednak díky určitému “přeskládání” jejich pozic. Jak výrazně se výřez zmenší je nicméně v tuto chvíli bohužel nejasné. Dá se ale očekávat, že se tak stane u všech čtyřech modelů, jelikož u takto klíčových technologií Apple zcela určitě šetřit nebude. Zdroje dále potvrdily nasazení LTPO OLED displejů s obnovovací frekvencí 120Hz u řady Pro a samozřejmě příchod procesoru Apple A15. Na další detaily si nicméně budeme muset počkat do dalších týdnů.