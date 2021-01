Jak zabezpečit vaše internetové účty proti jejich hacknutí

Rok co rok se milionům lidí po celém světě stane, že někdo prolomí jejich účet. Je jedno, zda se bavíme o účtu na sociálních sítích, nějaké službě nebo například účtu ve vašem počítači. V 99,9 % za to mohou dva důvody a pokud nejste zrovna prezident USA nebo jiná důležitá osoba, pak pokud někdo prolomí vaše heslo, bude to buď tím, že se podařilo hacknout databázi účtů nějaké služby nebo serveru, kde jsou vaše hesla uložena, a nebo tím, že máte tak triviální heslo, že jej dokáže i jednoduchý robot prolomit. Pojďte si proto udělat nyní pár minut času a změňte si hesla tak, aby nebylo snadné je prolomit a zároveň si nastavte pro každý účet jiné heslo, aby v případě, že vám někdo hackne jeden účet, nezískal automaticky přístup do dalších.

Nejprve si pojďme definovat, jak vytvořit správné heslo a jakým způsobem jej použít. Abychom mohli vytvořit silné a bezpečné heslo, je potřeba vědět, jakým způsobem je heslo možné zjistit. Existují dva způsoby. Tím první je takzvaný brutální útok, kdy speciální script zkouší prolomit hesla k vašemu účtu tím, že neustále systematicky zkouší různé kombinace znaků. Druhou možností je, že vám chce účet ovládnout někdo, kdo vás zná osobně a má o vás nějaké informace, ze kterých se snaží poskládat heslo. Z toho plyne, že je důležité, aby vás s heslem, které nastavíte, nepojila žádná osobní vazba. Pokud máte psa a denně dáváte stovky jeho fotek na Instagram a každý na světě ví, jak se jmenuje, rozhodně nevolte jeho jméno jako své heslo. Zvolte vždy něco, s čím nemáte vůbec nic společného.

Zároveň pamatujte na to, že robot hádá vždy celé heslo najednou. Nedokáže tak odvodit, že pokud jsou tři první písmena hesla například aut, tak heslo bude například automobil. To zkrátka robot neumí, protože neví, že uhádl první tři písmena a vždy hádá celé slovo. Je tedy de facto jedno, zda použijete klasická slova v nějaké kombinaci s čísly nebo zda použijete skutečnou směs písmen, znaků a čísel. Je pravda, že je rozumné nastavit heslo, které bude vypadat například takto: „Yů=?fo15f_f+(„, ovšem záleží, zda si dokážete podobné heslo zapamatovat. Pokud vám to dělá problém a nechcete používat klíčenku, pak využijte kombinaci slov, která znáte a k nim přidejte číslo nebo nějaké speciální znaky. Pamatujte však na to, aby s vámi nebylo možné tato slova nebo větu nijak spojit.

Pokud chcete využít opravdu silná heslo složená z kombinace různých znaků, písmen a čísel, je to rozhodně to nejlepší, co můžete udělat. V tom případě je vhodné využít klíčenku například v iOS a MacOS a všechna hesla si ukládat do ní. Jediné heslo, které si tak budete muset zapamatovat je heslo k vaší klíčence. To zvolte skutečně „neprolomitelné“. Mělo by se jednat o to nejsložitější heslo, které máte, protože chrání všechny ostatní, která si díky tomu nemusíte pamatovat.

Jakmile máte nastavenu klíčenku, která je chráněna skutečně silným heslem dle pravidel, která jsme si popsali výše, můžete se pustit do změn hesel v jednotlivých účtech. Nikdy nepoužívejte stejné heslo pro více než jeden účet. Snažte se hesla měnit a nepoužívejte podobná hesla, ale měňte je u každého účtu skutečně razantním způsobem. Kdykoli, kdy je to možné a daná služba tuto možnost nabízí, využíjte vícefaktorové ověření. Do každé služby pak zadávejte pouze informace, které nutně potřebujete k jejímu provozu a žádné informace navíc. Když nikdy v životě nebudete platit za nic na Facebooku, je zbytečné mu dávat informace o vaší platební kartě.

Osobně pak dělám ještě jednu věc, kterou považuji za neméně důležitou než všechny výše uvedené. Pokud například vím, že si novou hru na PS5 kupuju jednou za dva měsíce, tak z účtu Playstation vždy po koupi hry odstraním informace o mé platební kartě. Toto dělám vesměs u všech účtů. U těch, kde to je jen trochu možné, pak využívám platbu přes PayPal a i ten mám nastaven tak, abych musel každou transakci ještě potvrdit přímo na PayPal. Čím méně informací, obzvláště těch jako jsou informace o vašich kartách, máte na jednotlivých účtech, tím méně informací může v případě odcizení účtu útočník získat a tím méně rizika hrozí.