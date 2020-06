Jak na iPhonu přidat a upravit hesla v Klíčence

Pokud patříte mezi dlouhodobé uživatele iPhonu, iPadu či Macu, tak už jste si jistě všimli, že je k dispozici tzv. Klíčenka. Tuto Klíčenku si můžete nastavit hned při prvotním nastavování vašeho zařízení – máte možnost ji aktivovat či deaktivovat. V rámci Klíčenky se ukládají všechna vaše hesla, která poté můžete jednoduše vyplňovat a nemusíte si je tak pamatovat. Díky Klíčenky jsou všechna vaše hesla k dispozici i na všech vašich ostatních zařízeních, která máte vedená pod stejným Apple ID. K ukládaní hesel do Klíčenky dochází automaticky, avšak co dělat, když chcete heslo v záznamu Klíčenky upravit, anebo když potřebujete přidat úplně nový záznam? Na to se podíváme v tomto návodu.

Jak na iPhonu upravit hesla v Klíčence

V případě, že chcete na iPhonu upravit heslo v záznamu Klíčenky, tak postupujte následovně:

Na vašem iPhonu či iPadu přejděte do nativní aplikace Nastavení.

Sjeďte o něco níže, dokud nenarazíte na možnost Hesla a účty , kterou rozklikněte.

, kterou rozklikněte. Zde poté přejděte do sekce Hesla webů a aplikací a pomocí Touch ID či Face ID se autorizujte.

a pomocí Touch ID či Face ID se Nyní si pomocí vyhledávání nahoře najděte stránku, u které chcete heslo změnit.

nahoře najděte stránku, u které chcete heslo změnit. Poté stačí klepnout vpravo nahoře na možnost Upravit.

Nyní klepněte do políčka s heslem a změňte jej.

a změňte jej. Po změnění klepněte vpravo nahoře na Hotovo.

Tímto způsobem jste v Klíčence jednoduše změnili heslo k určitému záznamu. Samozřejmě tímto způsobem nedojde ke změně hesla na určité stránce – změní se pouze to heslo, které se bude automaticky vyplňovat.

Jak na iPhonu přidat hesla v Klíčence

Pokud chcete na vašem iPhonu do Klíčenky přidat nějaká hesla, tak je postup následující:

Na vašem iPhonu či iPadu přejděte do nativní aplikace Nastavení.

Sjeďte o něco níže, dokud nenarazíte na možnost Hesla a účty , kterou rozklikněte.

, kterou rozklikněte. Zde poté přejděte do sekce Hesla webů a aplikací a pomocí Touch ID či Face ID se autorizujte.

a pomocí Touch ID či Face ID se Nyní vpravo nahoře klepněte na ikonu +.

Zobrazí se obrazovka Přidat heslo, do které musíte vyplnit tři záznamy: Stránka: webová stránka, ke které se heslo vztahuje Uživatel: uživatelské jméno Heslo: heslo k účtu

do které musíte vyplnit tři záznamy: Nakonec klepněte vpravo nahoře na Hotovo.

Tímto dojde k přidání nového záznamu do Klíčenky a budete jej moci začít ihned využívat na webové stránce, kterou jste zvolili.