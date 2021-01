4 filmy na iTunes, které tento víkend pořídíte výhodněji (8. 1. 2021 – 10. 1. 2021)

Víkend je opět tady. Pokud ho neplánujete strávit na chatě či procházkami zimní přírodou, můžete si jej zpříjemnit některým z filmů z iTunes, které si nyní můžete pořídit o něco výhodněji. Může se však stát, že filmy na iTunes opět podraží a k zakoupení tak budou za jinou cenu, než uvádíme ve článku. My to bohužel nemůžeme ničím ovlivnit, avšak ujišťujeme vás, že v době psaní článku byly ceny na českém iTunes takové, jaké uvádíme.

Tři vteřiny

Ve filmu Tři vteřiny uvidíme Joela Kinnamana v roli bývalého vojáka speciálních operací Peta Koslowa. Koslow pracuje coby informátor FBI, kde pomáhá zlikvidovat obchod polské mafie s drogami v New Yorku. Operace se ale nezdaří podle plánu a Pete je donucen vrátit se do Bale Hillu, vězení, ve kterém si předtím odpykával trest za zabití.

39,- vypůjčení, 249,- zakoupení Angličtina, čeština, české titulky



Film Tři vteřiny pořídíte zde.

Atomic Blonde: Bez lítosti

Strhující akční thriller Atomic Blonde: Bez lítosti pochází z dílny tvůrců populárního Johna Wicka. Ve filmu se potkáváme s Charlize Theron v roli špionky Lorraine Broughton, kterou služba MI6 vyšle těsně před pádem zdi do rozděleného Berlína. Lorraine zde má dohalit, kdo zavraždil agenta v utajení, a musí se dát dohromady s místní spojkou Percivalem (James McAvoy) a využít všechny své schopnosti dřív, než bude v ohrožení celá síť západních agentů.

129,- zakoupení

Angličtina, čeština, české titulky

Film Atomic Blonde: Bez lítosti pořídíte zde.

Intolerable Cruelty

Ve filmu Nesnesitelná krutost excelují George Clooney a Catherine Zeta-Jones v rolích úspěšného rozvodového právníka a manželky jeho klienta, která se rozvodem snaží získat finanční nezávislost. Právníkovi se sice podaří v procesu klientovu manželku doslova zruinovat, sám se však neočekávaně zaplete do její rozvodové hry.

59,- vypůjčení, 79,-zakoupení

Angličtina, české titulky

Film Intolerable Cruelty pořídíte zde.

Chatrč

Dcera Macka Phillipse Missy je unesena. V jedné opuštěné chatrči se jednoho dne naleznou důkazy o tom, že byla s největší pravděpodobností zavražděna, Mack ale o nějakou dobu později dostává prazvláštní vzkaz, ve kterém ho pisatel zve na víkend do chatrče. To, co tam najde, mu navždy změní život.

129,- zakoupení

Angličtina, české titulky

Film Chatrč pořídíte zde.