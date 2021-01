Známe další detaily chystaného iPadu Pro (2021)

Od představení nové generace iPadů Pro nás dělí podle všech dosavadních úniků zhruba 3 měsíce. Asi vás proto nepřekvapí, že se začíná v posledních dnech objevovat čím dál více informací, které nám tyto novinky s předstihem poodhalují. Se svou troškou do mlýna nyní přispěchal i velmi dobře informovaný japonský portál MacOtakara, jehož zdroje sahají až do dodavatelského řetězce Applu. Co se mu podařilo zjistit?

Zdroje Japonců tvrdí, že i letos má v plánu Apple představit dvě velikosti iPadů Pro – tedy 11” a 12,9” modely. High-endový však bude dle všeho jen ten větší, jelikož se pouze u něj počítá s nasazením displeje s mini LED podsvícením, které přiblíží zobrazovací schopnosti iPadu OLED displejům. Kvůli nasazení nového typu displeje nicméně větší z tabletů mírně přibere – konkrétně zhruba o 0,5 mm. Poměrně zajímavé je pak to, že u obou modelů bychom se pak měli dočkat většího zapuštění modulu fotoaparátu do zad, což je rozhodně příjemná zpráva. Další změna se pak má týkat reproduktorů, jejichž výdechy mají být mírně posunuty a hlavně pak zredukovány zhruba na třetinu stávajícího počtu.

Výkonu tabletu se sice zdroje MacOtakara nevěnovaly, obecně se však v tomto směru počítá se skokovým navýšením a to zejména na poli grafiky. Obecně se totiž očekává nasazeni čipsetu Apple A14X, tedy upravené verze z iPhonů 12 (Pro) s vylepšenou grafickou složkou. Na detaily si však budeme muset počkat až do samotného představení, které proběhne pravděpodobně v březnu.