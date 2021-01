Hyundai zřejmě pomůže Applu s výrobou jeho prvního auta

Spekulace okolo příprav prvního samořiditelného vozu Applu nabraly v posledních několika týdnech na velké intenzitě, za které zřejmě ještě nějakou chvíli nepoleví. Olej do ohně jménem Apple Car totiž dnes v noci přilil další velmi zajímavý zdroj – konkrétně tiskový mluvčí společnosti Hyundai Motors. Ten totiž americkému CNBC potvrdil, že s jeho zaměstnavatelem Apple skutečně jedná jakožto s možným partnerem pro jeho budoucí projekty.

Mluvčí Hyundai sice neupřesnil žádné detaily o možné spolupráci a ve svém prohlášení navíc zdůraznil, že jsou jednání zatím v raných fázích a ze strany Applu probíhají s více automobilkami, korejský portál Hankyung však již má alespoň díky svým zdrojům uzavření spolupráce těchto dvou společnosti za hotovou věc. Hyundai má Applu údajně pomoci jak s výrobou celých vozů, tak i s vývojem speciálních baterií, které budou Apple Car pohánět. Jednat se tedy bude dle očekávání o elektromobily, které Apple dlouhodobě zkoumá – tedy alespoň podle patentů. Poměrně zajímavé je pak to, že část komponentů pro jeho vůz by měla vznikat v závodech Hyunday Motors v USA.

Kdy přesně bychom se mohli Apple Car dočkat je v tuto chvíli velkou neznámou. Pravdou totiž je, že se ještě donedávna počítalo spíše s tím, že Apple světu představí “jen” platformu pro autonomní řízení, která bude implementovatelná do nejrůznějších vozů již zaběhlých automobilek splňujících určité technické požadavky. Nyní se však zdá, že je jeho plán daleko honosnější a vstupu do automobilového průmyslu vlastním vozem se již nebojí. Je před ním však stále běh na dlouhou trať a až čas ukáže, zda jí dokáže dokončit, či se raději zase přesune “jen” k vývoji platformy, která by ve výsledku našla ve světě daleko větší uplatnění než jeho vozy, protože by byla z logiky věci dostupnější více lidem.