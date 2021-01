Sbohem a šáteček: Microsoft chce zrušit aplikaci Outlook, nahradit jí má webová verze

Služby a aplikace od společnosti Microsoft mají řadu příznivců i mezi majiteli nejrůznějších zařízení od Applu, a najdete je také v iOS i Mac App Storu. Jednou z aplikací od Microsoftu, která se těší velké popularitě, patří Outlook. Právě u něj firma momentálně zvažuje možnost, že by od klasických aplikací pro tablet a pro počítač přešla k univerzálním webovým aplikacím.

Web Windows Central tento týden informoval o tom, že Microsoft chce zmíněným krokem zjednodušit práci s Outlookem a zároveň ji zpřístupnit co nejširší uživatelské základně. Příslušný projekt, který je v současné chvíli zatím v počátcích, nese označení „Monarch“. Webová verze Outlooku nabídne uživatelům stejné uživatelské rozhraní a design jako klasické aplikace. Windows Central v této souvislosti dále mimo jiné uvádí, že čistě webová verze Outlooku bude mít mnohem menší stopu, a bude přístupnější mnohem většímu počtu uživatelů, ať už z řad jednotlivců, kteří budou využívat bezplatnou verzi Outlooku, nebo podniků, které si služby od Microsoftu platí.

Přestože by budoucí Outlook mohl mít čistě webovou podobu, plánuje společnost Microsoft nativní integraci pro Mac a Windows, jako je například sdílení, offline úložiště nebo notifikace. Web Windows Central uvádí, že přechod k čistě webové verzi Outlooku pochopitelně zabere nějaký čas, první zkušební verze by ale mohla spatřit světlo světa již koncem letošního roku. Zhruba v roce 2022 by pak podle Windows Central mohlo dojít k nahrazení klasických aplikací Outlook pro Mac a Windows zmíněnou webovou verzí. Citovaný web nicméně podotýká, že se v průběhu času mohou plány společnosti Microsoft výrazně změnit. Přechod na webovou verzi se také nemusí obejít zcela bez problémů, a nemusí vyhovovat všem uživatelům, kteří jsou léta zvyklí na tradiční aplikace.