Minecraft Earth končí. Hra s rozšířenou realitou nepřežila pandemii

Když původně Microsoft odhalil Minecraft Earth, společnost plánovala, že půjde o přímého konkurenta Pokémon Go. Od května 2019 uteklo jeden a půl roku a zatímco Pokémon Go zažilo minulý rok své nejvýdělečnější období vůbec, Minecraft Earth oznámil ukončení provozu hry. Za nepříznivým koncem projektu podle vývojářů stojí pandemie nového typu koronaviru, která znemožnila hráčům pobyt venku a tím pádem i hraní hry. Minecraft Earth totiž fuguje na principu rozšířené reality, kdy hráči chodí po reálném světě a hledají na specifických místech suroviny, ze kterých poté staví klasické minecraftové bloky. Hlavním tahákem mělo být komunitní stavění, kdy by ruku u stavby určitých struktur přidalo do práce větší množství uživatelů.

V úspěch projektu původně věřil i samotný Apple, který si vývojáře pozval v roce 2019 na svou výroční vývojářskou konferenci WWDC. Minecraft Earth ovšem uplynulé měsíce strávil stále v beta verzi, ze které se chtě nechtě dostává až nyní. Hru si stále můžete vyzkoušet předtím, než na konci letošního června zmizí z App Storu. Do té doby vývojáři snížili cenu všech předmětů, aby byly dostupnější pro všechny, kteří v současné krizi nevycházejí ven. Pokud hru hrajete a máte v ní nasbíranou herní měnu, ta bude převedena na Minecraft coiny, které budete moci utratit v obchodu klasického MInecraftu. Den po odebrání z obchodu, tedy 1. července, smaže Microsoft data hráčů a existenci hry definitivně ukončí.