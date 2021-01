Jedno z největších vylepšení iPhonů 13 Pro potvrzeno dalším zdrojem

Jednou z největších novinek letošních iPhonů 13 Pro má být navýšení obnovovací frekvence jejich displejů ze současných 60Hz, které Apple využívá u iPhonů standardně, na 120Hz. Díky tomu bychom se tak měli dočkat plynulejších animací, jelikož se bude na displeji zobrazovaný obsah obnovovat laicky řečeno nikoliv 60x za vteřinu, ale rovnou 120x. Aby toho byl displej schopen, musí být nicméně opatřen speciálními technologiemi, které mu tyto novinky umožní. A díky asijskému portálu TheElec už víme, kdo se o jeho výrobu postará.

Hlavním dodavatelem displejů pro iPhony se v posledních letech stal Samsung a ani v letošním roce tomu nebude u iPhonů 13 Pro jinak. Apple má mít totiž již z jihokorejským obrem domluvenou výrobu LTPO TFT OLED panelů, které právě vyšší obnovovací frekvenci umožňují. A nejen to, obnovovací frekvenci by u nich mělo být možné i snížit na pouhý 1 Hz, díky čemuž bychom se mohli na iPhonech konečně dočkat funkce Always-on. Další velkou výhodou LTPO TFT displejů je pak jejich nízká energetická náročnost, díky které bychom se tak mohli dočkat u “třináctek” stejné výdrže jako u iPhonů 12 a to i přes zajímavější zobrazovací schopnosti. Kontrast, rozlišení, jas a další vlastnosti tohoto typu nicméně zůstanou pravděpodobně s panely z loňska shodné.

LTPO TFT OLED panely z dílny Samsungu by si měly svou premiéru u iPhonů odbýt sice teprve letos, už v příštím roce jimi však chce údajně Apple osadit celou “čtrnáctkovou” řadu svých telefonů – tedy jak dva levnější modely, tak i modely z řady Pro. Zcela jasno však v tomto směru bude velmi pravděpodobně mít až letos na podzim, kdy bude moci uživatelské přijetí této novinky u iPhonů 13 Pro zhodnotit. Pokud se ukáže jako správná cesta, jeho nasazení v příštím roce u všech iPhonů 14 zřejmě nebude stát v cestě zhola nic.