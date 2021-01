Apple má nakročeno k překonání hodnoty 3 bilionů dolarů

Loňský rok byl pro řadu firem velmi obtížný, a příliš jednoduše nevypadá zatím ani počátek letošního roku. Jisté obavy zpočátku panovaly i u Applu, postupem času se ale ukazuje, že se firma nemusí ničeho obávat. Gene Munster, analytik společnosti Loup Ventures, uvedl, že v dohledné budoucnosti očekává zvýšení ceny akcií Applu na 200 dolarů, a dodal také, že by firma mohla dosáhnout hodnoty tří bilionů dolarů. Zásluhu na tomto vzestupu mají podle Munstera mít mimo jiné loňské iPhony.

Ve své zprávě, kterou obdržela redakce magazínu AppleInsider, Munster mimo jiné zmiňuje, že s podobnými předpověďmi přišla společnost Loup Ventures i v letech 2019 a 2020. V letošním roce by společnost Apple měla podle Munstera překonat giganty, jako je třeba Amazon, Google, Facebook nebo Netflix. Svou předpověď Munster zakládá hned na několika různých faktorech včetně urychlené digitalizace, ke které dochází zejména v důsledku koronavirové pandemie. V této souvislosti Munster také předpovídá až trojnásobný nárůst práce z domova – přinejmenším ve Spojených státech. Společnost Apple by se podle Munstera mohla díky kombinaci hardwaru, softwaru a služeb, které nabízí, stát jedním ze základních stavebních kamenů nově vznikajícího digitálního prostředí. Firma má navíc potenciál v tomto směru předběhnout konkurenci. Munster ve své zprávě dále také upozorňuje na nárůst prodeje iPadů a Maců, a dodává, že s největší pravděpodobností půjde o dlouhodobější trend. Úspěch můžeme podle Munstera čekat také u loňských iPhonů, kterým odborníci věští ještě lepší přijetí, než jakého se před lety dočkal iPhone 6 a iPhone 6 Plus – za tento úspěch budou loňské modely vděčit zejména podpoře 5G sítí, na kterou řada uživatelů v mnoha zemích netrpělivě čekala, přičemž poptávka po těchto iPhonech pochopitelně poroste spolu s tím, jak se bude rozšiřovat 5G pokrytí.