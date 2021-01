Hororoví specialisté z Ice-Pick Lodge přivedou na iPhony adventuru z bývalého Sovětského svazu

Vývojáři z Ice-Pick Lodge jsou v herním světě známí především díky dvojici her ze série Pathologic. Ta vypráví příběhy umírajících světů, ve kterých se jako hráč musíte naučit pečlivě orientovat, jen abyste v nich pár dní přežili. Zatímco se žádný z patologických hororů nedočkal portu na mobilní zařízení, jejich další počin zamíří kromě počítačů hned při vydání i na iOS. A ze zatracených prostředí se v něm vývojáři přesunou do o poznání normálnějších oblastí bývalého Sovětského svazu.

Sentimentální adventura Know by Heart bude vyprávět příběh o vyrovnávání se s osobní ztrátou. Atmosférická hudba by společně s mini hrami měly navodit iluzi chvilkového návratu do dětství a nevyhnutelnosti dospívání. Ve hře budeme hrát za hlavního hrdinu Mischu, který žije v malém, provinčním ruském městečku. Tísnívá atmosféra post-sovětského prostředí doplňuje Mischovu nespokojenost s jeho nikam nevedoucím zaměstnáním. To se změní, když se jednoho dne do města vrátí jeho stará láska. Mischa se vydá na cestu za sebepoznáním a navázaním minulých přátelství.

Hra má podle vývojářů být nelineární s velkým důrazem na volbu hráče. Během pěti hodin herní doby nabídne Know by Heart množství větvících se situací, které vyústí v jednom z pěti dostupných konců. Kromě zmíněných miniher a příběhových rozhodnutí zatím nevíme, jak se hra bude vlastně hrát. Ice-Pick Lodge ale slibují skloubení příběhu s herními mechanikami. Know by Heart vyjde na iOS někdy v průběhu tohoto roku.