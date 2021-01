Legendární skákačka se Spongebobem se v remasterované podobě podívá i na iPhony

Je tomu již sedmnáct let, co v roce 2003, tehdy na dnes už vykopávkové konzole a počítače, vyšla skákačka Spongebob Squarepants: Battle for Bikini Bottom. V minulém roce jsme se dočkali remasterované verze, která hru přivedla na většinu moderních platforem, takřka na všechny s výjimkou smartphonů. Na iOS se ale nakonec taky dočkáme. Vývojáři z Purple Lamp Studios a THQ Nordic oznámili, že čekat budeme muset už jen pár týdnů. Dobrodružství poblázněné žluté houby na iOS dorazí už 21. ledna a verze se bude moci směle srovnávat s jejími většími sestřičkami.

Oproti původní verzi nabízí remaster kromě vylepšené grafiky i dříve vystřižený obsah, který v „rehydratované“ podobě hry slaví svou premiéru. Hra v traileru ukazuje grafiku přizpůsobenou mobilním zařízením, nevypadá tedy tak krásně jako na velkých platfromách, ostudu si ale určitě na menších obrazovkách neudělá. Díky tomu můžeme v ukázce vidět, že hra běží krásně plynule. Battle for Bikini Bottom nabídne plnou podporu externích ovladačů. Trojrozměrné plošinovky se tradičně na dotykových displejích neovládají zrovna moc dobře, takže jde o vítanou funkci. Spongebob Squarepants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated vás vyjde na 229 korun s tím, že samotná aplikace po vás už žádné další peníze nikdy chtít nebude.