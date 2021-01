Apple pracuje na výrazně menších nabíječkách, dorazit by mohly už letos

Na začátku loňského roku jsme vás informovali o tom, že se Apple chystá udělat malou revoluci v nabídce svých nabíječek. Z klasických adaptérů využívající jakožto vodič křemík má totiž přesedlat na nitrid gália, který se skrývá za v poslední době poměrně často používaným označením GaN. Díky tomuto kroku bychom se tak měli dočkat příchodu stejně výkonných nabíječek s menším tělem (hovoří se o zmenšení mezi 35 až 50 % oproti současným verzím), potažmo stejně velkých nabíječek s větším výkonem. Příjemným benefitem by pak mělo být i nízké zahřívání a pořizovací cena, která by se od nynější verzí neměla nikterak výrazně lišit. S nasazením GaN nabíječek od Applu se sice obecně počítalo už v loňském roce, pandemie koronaviru však tyto plány zhatila a k jejich realizaci se tak má kalifornský gigant vracet až nyní. Jak se však zdá, tentokrát by je již měl dotáhnout.

Podle zdrojů poměrně dobře informovaného asijského portálu DigiTimes uzavřel Apple pro letošek partnerství s dodavatelem GaN technologie pro nabíječky, společností Navitas Semiconductor s tím, že ta by měla na jejich výrobě spolupracovat s dalším partnerem Applu, společností TSMC. V tuto chvíli sice není bohužel zcela jasné, zda se první GaN nabíječky od Applu podaří světu představit už v průběhu letoška, nicméně s ohledem na to, že se nejedná o nikterak složitou technologii a navíc se počítá s použitím stávajícího designu adaptérů jen s menšími rozměry, nebylo by letošní představení nikterak překvapivé. Záležet nicméně opět bude i na pandemii koronaviru a tedy zejména tom, jak výrazně se do letošního roku opět promítne.

Ačkoliv Apple v současnosti nepřibaluje napájecí adaptér k celé řadě svých produktů, v nabídce jich má požehnaně. Zakoupit totiž od něj nyní lze 5W a 12W USB-A model a dále pak 20W, 30W, 61W a 96W USB-C model. Zejména poslední tři zmiňované adaptéry jsou pak prostorově poměrně výrazné, takže by jejich zmenšení díky použití GaN zcela určitě potěšilo nejednoho jablíčkáře.