Létání s dronem: Co se po novém roce změnilo pro vlastníky dronů

Před více než půlrokem jsme vás na našem magazínu informovali o změnách a povinnostech, které od nového roku začnou platit pro všechny milovníky dronů. V rámci zmíněného článku jste se mohli dozvědět například o tom, že pro využití vlastního dronu budete muset projít speciálním testem a registrovat se. Nový rok je tady s námi již několik dní, a pokud máte doma drona i vy, tak bez registrace a úspěšně vykonaného testu zkrátka a jednoduše nemůžete (ve většině případech) váš dron využít. Pojďme se společně v tomto článku podívat na to, co všechno musíte splnit v případě, pokud chcete v Česku legálně dron využívat.

Jak už jsem zmínil výše, tak nové pravidla a povinnosti nabyly účinnosti 31. 12. 2020. Co se týče testu, tak ním musí projít prakticky každý uživatel dronu – ať už spadáte do základní amatérské třídy, anebo do té profesionální. V rámci testu vám bude položeno čtyřicet otázek, a pokud chcete uspět, musíte jich alespoň třicet zodpovědět správně. Dobrou zprávou ale je, že pokud se vám na první (anebo dvacátý) pokus test udělat nepodaří, tak se rozhodně svět nezboří – pokusů totiž máte k dispozici neomezeně. Pokud chcete mít registraci i test z krku, tak stačí přejít na tyto stránky webu Úřadu pro civilní letectví. Určitá pravidla už samozřejmě platila v roce 2020, avšak v roce 2021 došlo k určitým zpřísněním, a to především kvůli bezpečnosti.

Kategorie a třídy

Veškeré drony nově spadají do určitých tříd a kategorií. Vás, jakožto běžné uživatele, zajímá především třída C0, C1 a C2 z otevřené (Open) kategorie. V rámci této kategorie jsou zařazené takové drony, k jejichž používání nepotřebujete žádnou certifikaci, ani povolení. Zmíněnou registraci a test nemusí řešit pouze jedinci, jejichž dron spadá do třídy C0 (třída omezení A1). V této třídě se nachází především drony bez kamer, jejichž vzletová hmotnost není větší než 250 gramů, anebo drony, které při dopadu nejsou schopné vyvinout vyšší kinetickou energii než 80 joulů. Co si každopádně budeme nalhávat, asi nikdo z nás si dron nekupuje jen pro náhodné létání – většina z nás jej chce využít pro vytvoření nějakého záznamu.

Běžných uživatelů dronů se tedy týká především třída C1 a C2, ke kterým spadá provozní omezení A1 a A2. Kupříkladu, do třídy omezení A1 spadají menší drony v podobě DJI Mavic Air 2 či Mavic Mini, do třídy A2 pak například DJI Phantom 4 Pro+ V2.0, anebo Mavic 2 Pro. Pokud váš dron spadá do třídy omezení A1, tak nesmíte přelétávat nad shromážděním osob, ani nad osobami samotnými. Spadá-li váš dron do třídy omezení A2, tak nesmíte přelétávat nad nezapojenými osobami a udržovat od nich vzdálenost alespoň 30 metrů. V obou těchto případech tedy potřebujete registraci a splněný test. Každý nově vyrobený dron na svém těle bude mít umístěný speciální štítek s číslem, které určuje, do které třídy spadá. Níže v galerii se můžete podívat na vzhled štítků, a také na přehledné vymezení všech tříd C0 až C4.

Závěrečné informace

Dobrou zprávou je, že registrace (a úspěšné splnění testu) platí jak v České republice, tak v ostatních zemích Evropské unie. Samotný test o čtyřiceti otázkách je zpracován formou ABCD, kdy je vždy správná jen jedna odpověď. Veškeré materiály, ze kterých se můžete učit, najdete na těchto stránkách webu Úřadu pro civilní letectví. Jakmile se úspěšně registrujete a splníte test, tak obdržíte 12místné identifikační číslo, kterým musíte označit všechny své drony. Dron tedy stále koupíte bez registrace, jeho uživatel každopádně musí být registrovaný a musí mít alespoň 16 let. V otevřené kategorii můžete s dronem vyletět až do 120 metrů nad zemí, což je oproti původním 300 metrům výrazný rozdíl. Při používání dronu samozřejmě používejte primárně selský rozum a jednejte rozvážně a bezpečně.

Na stránky pro registraci a splnění testu se přesunete pomocí tohoto odkazu