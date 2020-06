Milovníci dronů, zbystřete: V Česku se budete muset kvůli létání registrovat a udělat test

Na celém světě se nachází nespočet lidí, kteří se baví létáním s drony – a Česko samozřejmě není žádnou výjimkou. Na začátku „éry“ dronů by asi nikoho z nás nenapadlo, že pro jejich provoz bude nutná registrace a provedení testu. Zpočátku se totiž jednalo o pouhou hračku, díky které bylo možné natáčet různé snímky krajiny, hudební videoklipy, reklamy, apod. Tohle samozřejmě platí i doteď, avšak poté, co se droni stali dostupnějšími, tak si je také zakoupilo o dost více lidí – včetně těch, kteří nerespektují určitá nařízení a bezpečnost. Na internetu se čas od času objeví informace o tom, jak majitel dronu nahlížel do oken paneláků, anebo prováděl nějaké nebezpečné činnosti.

To, že držitelé dronů budou muset určitý test a registraci provést, bylo postupem času prakticky jasné. Výše zmínění „negativní“ uživatelé však celý tento proces zajisté popohnali. V současnosti mohou amatérští uživatelé dronů vyletět až do výšky 300 metrů, což se má s příchodem registrací a testu změnit na pouhých 120 metrů. Povinná registrace bude platit pro všechny drony, které váží více než 250 gramů – většina. Vyplývá to z unijních pravidel pro provoz bezpilotních strojů. Nutno podotknout, že tato pravidla měla platit již od července, kvůli koronaviru však byl termín posunut o půl roku. Uživatel dronu se bude muset konkrétně registrovat v Úřadu pro civilní letectví (ÚCL). Od něj získá speciální identifikační číslo, kterým je povinen své drony označit. Registrace, společně s testem, bude probíhat zdarma a online.

Dron DJI Mavic Air 2:

Je jasné, že postupem času najdeme na obloze stále více dronů – a to jak od amatérských majitelů, tak od těch profesionálních. Pro jejich provoz mají být k dispozici celkem tři kategorie, a to s názvy Open, Specific a Certified. První zmíněná bude určená všem amatérům, kteří prozatím k provozu dronu nepotřebují nic. Druhá kategorie je určená pro profesionály, kteří už nyní musí mít pro provoz sjednanou pojistku a povolení. Kategorie Certified je poté nejpřísnější a je určená spíše pro sofistikovaný provoz bezpilotních letounů v budoucnu. Internetový test, který bude muset dotyčný splnit společně s registrací, bude mít 40 uzavřených otázek. Minimální hranice úspěšnosti by poté měla být stanovena na 75 %, tudíž budou žadatelé moci odpovědět na 10 otázek špatně – to je v porovnáním s testy v autoškole o dost méně přísné,