Jaký bude hardwarový jablečný rok 2021 dle redakce LsA

Začátek nového roku je naprosto ideální příležitostí k pomyslnému nahlédnutí do křišťálových koulí a věštění všeho, co by nás mohlo v následujících 365 dnech potkat. Křišťálovou kouli sice v redakci Letem světem Applem (zatím) nemáme, zato však máme jasnou představu o tom, co bychom rádi od Applu v jeho 45. roce života viděli. Pojďte se tedy spolu s námi podívat na předpověď roku 2021 podle redakce Letem světem Applem – v tomto článku konkrétně z hlediska hardware.

Amaya

Odhady jablečného roku 2021 z hardwarového hlediska jsou ve všeobecné rovině poměrně snadné – jistě se budeme moci těšit na trojici nových iPhonů s 5G konektivitou, vylepšenými fotoaparáty, Apple bude téměř stoprocentně i příští rok pokračovat v trendu nabíjení za pomoci MagSafe technologie. Těžko říci, zda se i v roce 2021 dočkáme dalšího iPhonu mini (případně iPhonu SE), podle mého odhadu ale u Applu nepůjde o každoroční trend. Troufám si tvrdit, že cupertinská společnost o něco více rozšíří portfolio svých počítačů s procesory Apple Silicon, možná přijde i druhá generace těchto procesorů. iPady by se mohly dočkat nových nástupců s vylepšenými schopnostmi fotoaparátů i práce s rozšířenou realitou, po designové stránce by u iPadů mohlo dojít k dalšímu zvětšování plochy displeje. Přestože se objevují spekulace o Apple Watch Series 7 s novým designem, já osobně se k tomuto názoru nepřikláním – pokud dojde po této stránce ke změně, půjde nejspíš jen o ztenčení těla hodinek nebo rozšíření plochy displeje. Umím si ale představit, že Apple své chytré hodinky opatří novými senzory pro měření dalších parametrů. Dočkat bychom se mohli také nové generace bezdrátových sluchátek AirPods, a nepřestávám věřit ani příchodu lokalizačních přívěsků AirTag.

Roman

Nemohu se dočkat momentu, kdy Apple ukáže procesory Apple Silicon pro profesionální stroje jako je iMac Pro nebo Mac Pro a to by se podle všeho mělo stát právě v příštím roce. Poté co mi letos vyrazil dech MacBook Air s procesorem M1, který je téměř stejně výkonný jako můj iMac s Intelem z letošního roku v nejvyšší konfiguraci, tak si netroufám ani jen pomyslet na to, co dovede Apple v případě těchto profi strojů se svými vlasntími procesory. Nové iOS zařízení budou podle mě ať už se to týká iPhone nebo iPadu velmi podobná těm, která máme letos v kapse a nic revolučního od nich neočekávám. Naopak by mohly překvapit Apple Watch, protože ty vlastně od Apple Watch 4 generace nepřinesly už dva roky nic, o čem by mělo nějakou významnou cenu mluvit. Samozřejmě se těším také na nové AirPods, Apple TV nebo další drobnosti které Apple představí. Tajně pak doufám také v novou myš a klávesnici, ale to ostatně posledních zhruba pět let a zatím stále marně.

Fotogalerie iMac-Pro-concept imac jako pro. display xdr 15 imac jako pro. display xdr 14 imac jako pro. display xdr 13 +13 Fotek imac jako pro. display xdr 12 imac jako pro. display xdr 11 imac jako pro. display xdr 10 imac jako pro. display xdr 9 imac jako pro. display xdr 8 imac jako pro. display xdr 7 imac jako pro. display xdr 6 imac jako pro. display xdr 5 imac jako pro. display xdr 4 imac jako pro. display xdr 3 imac jako pro. display xdr 2 imac jako pro. display xdr 1 Vstoupit do galerie

Jirka

Myslím si, že ačkoliv budou novinky chystané na následující rok naprosto úžasné, nepodaří se je Applu moc “vyhypovat”. To proto, že se bude takřka 100% jednat primárně o předělávky Maců, které zkrátka vzhledem k uživatelské základně těchto strojů až tak netáhnou. Ostatně, i my viděli v loňském roce, jak obrovská propast zájmu je mezi iPhony a Apple Watch v porovnání právě s Macy. Je to sice obrovská škoda, ale na druhou stranu to lze pochopit – iOS vs. Android totiž stále není totéž co macOS vs. Windows.

Z předešlých řádků asi tušíte, že od iPhonů žádné velké upgrady neočekávám a i když jsem přesvědčen o tom, že se skutečně Touch ID v displeji spolu s Face ID ve výřezu dočkají, nečekám od nich žádný velký hype jako loni od iPhonů 12. Totéž v bledě modrém pak lze říci i o Apple Watch, které mají být designově jiné, ale ve výsledku budou stejně beztak velmi podobné těm, které známe z dřívějška. Ani u AirPods to asi nebude jinak – ačkoliv se má i standardní verze dočkat těla podobného AirPods Pro, z hlediska funkcí to revoluce zkrátka nebude. A takto bych mohl pokračovat vlastně ve všem. Zkrátka a dobře – čekají nás dle mého opravdu super novinky, masám se však jimi Apple pravděpodobně tak úplně nezavděčí.

Jan

Od příštího roku v podání jablečné společnosti bych si přál, abych byl alespoň tak nadšený, jako tomu bylo letos. Převážně bych si přál osvěžení designu Apple Watch. Byť je pořád krásny, od Series 4 utekla už spousta času. Dále jsem zvědavý na AirPods 3, které mají designově vycházet z AirPods Pro, přičemž mají být osekány o určité funkce (pravděpodobně ANC). Zbožným přáním většiny je asi nějaký podstatnější upgrade u iPhonů. Já osobně bych uvítal odstranění horního výřezu při zachování Face ID. V poslední době se spekuluje o zavedení Touch ID do displeje, což já osobně nepotřebuji. Příjemným zlepšením by také jistě byla zvýšená obnovovací frekvence. Alespoň o 30 Hz, prosím. Velkým přáním většiny je pak asi změna designu iMaců.

Fotogalerie Apple Watch Series 7 koncept -FB Apple Watch Series 7 koncept - 1 Apple Watch Series 7 koncept -2 Apple Watch Series 7 koncept -3 Vstoupit do galerie

Vráťa

Letos se nám Apple pochlubil se skvělými novinkami, kterým v mých očích bez váhání dominuje projekt Apple Silicon aneb přechod z procesorů Intel na vlastní jablečné řešení. Již v červnu při příležitosti vývojářské konference WWDC 2020 nám cupertinská společnost sdělila, že celý přechod by měl trvat dva roky. Když se ještě podíváme na současný čip M1, který Apple zasadil do nového 13″ MacBooku Pro, MacBooku Air a Macu mini, tak musí být každému jasné, že nás čekají velké věci, které jsou blíže, než se může na první pohled zdát. Zároveň také věřím v jedno zajímavé vylepšení u jablečných telefonů. Podle mého názoru se modely Pro z příští generace iPhonů konečně pochlubí pokročilejším displejem, který nám nabídne obnovovací frekvenci s minimálně 90 Hz. V poslední řadě očekávám revoluci u hodinek Apple Watch, kdy si myslím, že do nich dorazí nový senzor se sofistikovanou technologií pro zásadní usnadnění našich životů.

Dominik

Na rozdíl od softwaru, kde toho od Applu v nadcházejícím roce moc nečekám, bude dle mého názoru „hardwarový kalendář“ pěkně nabitý. Rozhodně očekávám kompletně předělanou řadu MacBooků Pro s novým designem, „bezrámečkovým“ displejem a snad už konečně i implementací FaceID. S největší pravděpodobností se dočkáme také inovovaného iMacu a iMacu Pro, přičemž veškerý nový Mac hardware dostane novou generaci (nebo verzi) Applovských procesorů, které nabídnou větší množství jader a celkově navýšený výpočetní výkon. U čipu M1 Apple ukázal co umí, a pokud je tato platforma škálovatelná tak, jak se očekává, máme se skutečně na co těšit. Kromě výše zmíněného a standardních nových iPhonů, iPadů a Apple Watch, kde příští rok příliš prostoru k nějakému většímu překvapení pravděpodobně nebude, bychom se mohli dočkat celé řady doplňujících produktů jako jsou třeba AirTags, nové AirPods či něco dalšího.

Pavel

Narozdíl od softwarových novinek očekávám, že ty hardwarové budou naprosto skvělé a převratné – stejně jako na konci roku 2020. Apple Silicon je totiž věc, na kterou jsme čekali po dobu již několika dlouhých let. Před několika měsíci jsme se dočkali odhalení čipu M1, o kterém kalifornský gigant mluvil v superlativech – a později se ukázalo, že rozhodně oprávněně. Nutno však podotknout, že M1 je naprostý začátek všeho. Již nyní kolují různé informace o dalších procesorech z řady Apple Silicon, především tedy o těch profesionálních, a rozhodně se máme na co těšit. V roce 2021 by měl Apple představit mnoho dalších jablečných počítačů s Apple Silicon a nejvíce se asi těším na iMac, který doufejme přijde s redesignem. Zkrátka a jednoduše, mě osobně budou nyní zajímat pouze jablečné počítače a vše ostatní jsem schopen oželet. I přesto bych byl rád, kdyby se například u iPhonů objevil ProMotion displej s vyšší obnovovací frekvencí, dále bych se chtěl dočkat výraznějšího vylepšení Apple Watch, které jsou již od čtvrté generace prakticky stejné. Mimo to všechno mám malinkou prosbu – AirPods Pro v černé barvě.