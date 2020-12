Jaký byl hardwarový jablečný rok 2020 dle redakce LsA

Konec letošního roku se nezadržitelně blíží, což znamená jediné – nastává nejideálnější čas na různé rekapitulace a shrnutí uplynulých měsíců. O jedno takové shrnutí jsme se postarali i my v redakci Letem světem Applem v následujících řádcích. Každý z redakce v nich totiž prozradil své dojmy a postřehy z jablečného světa roku 2020 z hlediska hardware. Pojďte se tedy podívat, jak uplynulý rok hodnotí na jeho samém konci tým Letem světem Applem.

Roman

V podstatě vše kromě Apple Watch, které nepoužívám a MagSafe se mi líbilo a musím uznat, že Apple sice nepředstavil revoluční iPhone, ale tne který známe již dlouhé roky vyladil k naprosté dokonalosti. Naopak revoluci rozhodně vidím v případě procesorů ARM, konkrétně M1, které pro mě osobně znamenají naprostou revoluci v osobních počítačích. Apple zkrátka dokázal zpřístupnit náročné věci, na které bylo potřeba používat vysoce výkonné a tím pádem i drahé počítače běžným lidem, kteří mají počítač za tři desítky tisíc korun an ikoli za statisíce. To je pro mě skutečná revoluce. Na druhou stranu do dnešního dne je téměř nemožné sehnat HomePod mini a sluchátka AirPods Max, ta vůbec netuším proč se představila pár dní před Vánoci, když jsou taktéž zcela nedostupná a do ČR/SR dorazily jednotlky kusů. Samotný hardware se tedy povedl, ale jeho distribuce a výroba letos pokulhávají, což však lze říct a většině produktů na světě.

Jirka

Přiznám se, že jsem od roku 2020 čekal z hlediska hardwaru asi trochu víc. Nikoliv však ve smyslu počtu představených produktů, ale spíše v jejich funkcích a vlastně i v tom, jak je Apple odprezentuje. Absolutně jsem například nepochopil jarní odhalení nových MacBooků Air a 13” Pro, když je Apple na podzim de facto zabil novou generací s M1. Další věc, kterou upřímně absolutně nechápu, je systém, podle kterého se Apple rozhoduje, jaké produkty představí skrze tiskovou zprávu a jaké na Keynote. iPady Pro 3. generace s LiDAREM a AirPods Max si totiž dle mého slávu na pódiu Divadla Steva Jobse rozhodně zasloužily. V prvním případě si pak myslím, že je to právě špatná prezentace produktu, která předčasně de facto zařízla LiDAR, jelikož jej svět stále tak nějak nechápe. Naopak takové představení minimálně upgradovaných Apple Watch podle mě podium nepotřebovalo. Naprosto uhozená mi upřimně připadá i bezdrátová nabíječka MagSafe Duo, u které si zkrátka nedokážu obhájit její vysokou cenu – byť jsem obrovský fanda Applu. Už nyní mám navíc trochu obavy z toho, že stejný pocit budu mít i z AirPods Max. Obrázek si o nich však udělám samozřejmě až ve chvíli, kdy je budu mít v rukou.

Hlavním hřebem každého jablečného roku je samozřejmě představení nových iPhonů, které bych letos Applu určitě pochválil. Ačkoliv bych je rozhodně nerad označil za revoluci a ve výsledku možná ani za velkou evoluci, jsou zkrátka jiné než v předešlých letech a to je podle mě fajn. Za super krok kupředu považuji i iPad Air 4, kterým dal Apple po letech anabází jasně najevo, že ani v řadě svých tabletů nechce přešlapovat na místě. Bohužel, totéž se nedá říci o dlouho očekávaném lokalizátoru AirTag, který ne a ne přijít a který už je světu stejně jako AirPower spíše k smíchu, než že by se na něj těšil. Kdybych tedy měl rok 2020 z hlediska hardwaru zhodnotit jedním slovem, použil bych asi něco jako “kontroverzní”. Ostatně, co jiného od “kontroverzní” doby čekat.

Honza

Tento rok byl dle mého názoru na hardwarové novinky velmi plodný. Kdybych měl vybrat několik favoritů, na špici bude stát iPad Air 4. generace, který dorazil s designem „proček“ a čipem A14. V závěsu za ním jsou MacBooky s M1, což je super stroj, pokud hledáte něco na celodenní práci, jelikož výdrž baterie je úžasná. Protože videa nestříhám a počítači nejvíce zatopím sledováním Netflixu, nechávají mě data o výkonu M1 chladným, baterie je ale výborná. Také bych zmínil klasický iPad, což je stále skvělý stroj. Letos díky čipu A12, který je stále dostatečně výkonný na veškerou práci. Jste-li například student, pro dnešní koronavirovou dobu je tento produkt jako stvořený, a to za super cenu. Dále nelze opomenout malý HomePod, který už mi několik týdnů leží na stole a každý den mi zpříjemňuje velmi líbivou hudbou.

Jestli mám Applu trošku „brblat“, nelze opomenout Apple Watch Series 6, jelikož jsme se opět ničeho závratného nedočkali. Je to ale rozhodně lepší než v minulém roce, kdy přibyl v podstatě jen AlwaysOn a kompas. Letos zde máme rychlejší nabíjení a nový procesor, což je určitě fajn. Proč tedy AWS6 zmiňuji? Dle mého by si zasloužily nový design. Co myslíte? Dále nelze nezmínit AirPods Max, která rozdělila jablečné fanoušky na dva tábory. Abych byl upřímný, designově se mi sluchátka líbí opravdu moc. Nelíbí se mi cena a jsem velmi zvědav, jak obstojí oproti konkurenci. O iPhony 12 a jejich opětovném přešlapování na místě se ani více rozepisovat nebudu.

Amaya

Letošní rok byl pro Apple i jeho zákazníky poměrně rušný, firmě se ho ale podařilo zvládnout s přehledem. Bez problémů přešla k online variantám svých konferencí a představila opravdu zajímavý hardware. Lokalizačních přívěsků ani podložky AirPower jsme se sice nedočkali, přišly ale dlouho očekávané Macy s Apple procesory, a podle mého se opravdu povedly. Hardwarové portfolio Applu se celkově rozrostlo – do rodiny iPhonů přibyl iPhone SE druhé generace i iPhone 12 mini, nabídka chytrých hodinek od Applu se zase rozrostla o Apple Watch SE. Apple Watch Series 6 sice žádné revoluční novinky nepřinesly, pro uživatele, kteří si chtějí chytré hodinky od Applu pořídit vůbec poprvé, jsou ale zajisté lákavým produktem. Za povedené považuji i letošní iPady i HomePod mini. Prakticky na poslední chvíli se Apple vytasil s očekávanými náhlavními sluchátky AirPods Max, které si navzdory počátečním rozpakům jistě také najdou svou cílovou skupinu. Ačkoliv může množství a variabilita hardwaru, který Apple letos představil, působit možná zmatečně, firma zřejmě ví, co dělá, a můžeme se jedině těšit na to, s čím se firma vytasí v příštím roce.

Pavel

Asi není třeba žádným výrazným způsobem zmiňovat současnou světovou situaci, kdy nám již po dobu několika dlouhých měsíců řídí život pandemie koronaviru. Pravdou je, že tato pandemie zasáhla naprosto všechny a Apple nebyl výjimkou. I ten se musel unáhlit k několika rozhodnutím – tím největším bylo přesunutí představení nových jablečných telefonů až na říjen, namísto tradičního září. Co se týče nových iPhonů 12, tak za sebe mohu říci, že se jedná o perfektní telefony, kterými se Applu podařilo uspokojit naprosto všechny uživatele. Asi největší boom udělal paradoxně nejmenší iPhone 12 mini, na který mnoho jedinců čekalo po dobu několika dlouhých let. Pro ty náročnější je tady poté 12 Pro (Max), jenž nabízí aktuálně nejvyspělejší vnitřnosti – a že to je poznat. Velmi mě u iPhonů 12 potěšilo, že u všech z nich najdete OLED displej, což byl trn v patě loňského iPhonu 11. Tak stejně si pochvaluji hranatý design, kterým Apple perfektně začlenil jablečné telefony mezi iPady a MacBooky.

I přesto, že jsou iPhony nejoblíbenějším produktem kalifornského giganta, tak nesmíme zapomenout i na ostatní konference a jiné nové produkty. V září jsme se namísto iPhonů dočkali nového iPadu Air, který se dočkal kompletního redesignu a nového typu Touch ID, jež je ukryté v zapínacím tlačítku. Na stejné konferenci pak došlo v uvedení nových Apple Watch SE a Series 6, které jsou pro mě spíše zklamáním, jelikož nepřináší nic moc nového. Zapomenout nesmíme také na oblíbený HomePod mini, který sice není oficiálně dostupný v Česku, každopádně i přesto se najdou takoví lidé, kteří si cestu k zakoupení najdou. Bezesporu největší událostí, tedy alespoň pro samotný Apple a zaryté jablíčkáře, je zajisté letošní započatí přechodu vlastní procesory Apple Silicon. Jablečná společnost představila extrémně výkonný a úsporný procesor M1, kterým kompletně smetla veškeré snažení Intelu i AMD. Věřím, že právě tímto Apple započal novou éru počítačů a opět bude určovat trend, kterým se vydají i ostatní společnosti, a to s obrovským náskokem.

Vráťa

V letošním roce jsme se dočkali řady zajímavých novinek, které se Applu bezesporu parádně povedly. Osobně velice oceňuji příchod přepracovaného iPadu Air čtvrté generace, který nahodil tak trošku odlišný kabát a vylepšil displej, aniž by přišel o ikonickou technologii Touch ID. Podobné nadšení jsem poté sdílel i u nových iPhonů, kde mě neuvěřitelně překvapil drobeček celé letošní generace, respektive tedy iPhone 12 mini. Podle mého názoru se jedná o přesně ten model, který na trhu chyběl, a který si řada lidí okamžitě oblíbí. Bezesporu nejlepší hardwarová novinka letošního roku se nám paradoxně představila během softwarové konference WWDC 2020. Samozřejmě mám na mysli Apple Silicon, kdy se Apple rozhodl místo procesorů od Intelu sáhnout po vlastním řešení. Listopadový příchod Maců s čipem M1 pak už jen naplnil má očekávání. Zároveň bych ještě rád upozornil, že se jedná o první generaci, a tudíž můžeme očekávat, že se v příštích letech vychytají všechny mouchy a výkon se posune opět o několik úrovní kupředu.

Dominik

Jak už tu několikrát padlo, letošní rok byl z hlediska nového hardwaru zajímavý ve třech ohledech. První z nich je nový iPad Air, který se Applu velice povedl a to jak po stránce designu, tak po stránce výbavy, díky čemuž se mohlo velké množství zákazníků „spokojit“ s levnějším modelem a nemuseli za každou cenu investovat tisíce navíc za model Pro. Na druhém místě je třeba zmínit letošní iPhony, které se také vytasily s novým designem, konečně dostali podporu 5G a Apple navíc celou produktovou řadu nebývalým způsobem rozšířil, tudíž si dnes může vybrat skutečně každý. Nová produktová řada disponuje jak plnohodnotnou vlajkovou lodí se vším všudy v podobě iPhonu 12 Pro Max, ale zároveň velice dobře vybavený malý telefon v podobě iPhonu 12 mini, který dnes zaujímá výsluní v segmentu, na který už většina výrobců zapomněla. Zdaleka největší peckou letošního roku je však první uvedené SoC z rodiny Apple Silicon, které díky svým schopnostem (a perfektní softwarové podpoře) snad všem vyrazilo dech a navnadilo na to, čeho bude Apple schopný v budoucnu.