Jaký byl softwarový jablečný rok 2020 dle redakce LsA

Konec letošního roku se nezadržitelně blíží, což znamená jediné – nastává nejideálnější čas na různé rekapitulace a shrnutí uplynulých měsíců. O jedno takové shrnutí jsme se postarali i my v redakci Letem světem Applem v následujících řádcích. Každý z redakce v nich totiž prozradil své dojmy a postřehy z jablečného světa roku 2020 z hlediska software. Pojďte se tedy podívat, jak uplynulý rok hodnotí na jeho samém konci tým Letem světem Applem.

Roman

Upřímně řečeno se mi poslední roky u Apple, co se software týká, slévá vše do jednoho nepřehledného celku. Vím, že každý rok vyjde nový MacOS, iOS, tvOS nebo WatchOS, ale ani omylem si nepamatuju, co který z nich a v kterém roce přinesl. Pro mě asi nejzásadnější změnou byl nový MacOS Big Sur, který považuji za celkem dobře vyladěný z hlediska funkčnosti, ovšem o to méně vyladěný z hlediska designu a ergonomie. Nevím, proč věci, které jsem zvyklý používat patnáct let, najednou doznaly změny a proč už menuBar není lišta, ale jen ikony nebo proč v mailu musím nejdřív kliknout na ikonu lupy a pak podruhé abych mohl v políčku, jenž se mi otevře, skutečně vyhledávat. Některé věci, jako je například Nastavení systému se mi designově líbí, ovšem některé věci jako je třeba Finder, který v podstatě nijak neodděluje funkční prvky od obsahu oken mi přijdou katastrofální. Celkově se mi zdá, že poslední roky Apple dělá nějaké ty novinky v systémech jen proto, aby mohl rok co rok vydávat novou verzi systému a to dělá zase jen proto, protože i když už to posledních pět let nedává smysl, tak si to proste kdysi dávno v Applu řekli a tak se toho drží.

Jirka

Uplynulý rok byl dle mého názoru z hlediska softwaru Applu velmi zajímavý. Po letech přešlapování na místě jsme se totiž konečně dočkali solidního designového přepracování macOS, který konečně ladí s iOS a vlastně i ostatními OS Applu. Přiznám se, že právě po stejném designovém jazyku napříč všemi systémy jsem toužil dlouhodobě a tak mi tento upgrade udělal vcelku radost. Některé prvky se v něm ale zkrátka nepovedly a proto věřím, že na konci hlavní cesty u macOS Apple ještě není. Co se pak týče dalších systémů, myslím si, že mobilní iOS 14 pomohl Applu zase mírně upravit pohled široké veřejnosti na iPhony jako takové, jelikož se díky němu mohou hned zdát využitelnější díky řadě nových přizpůsobení. Ty sice člověk využívat nemusí, ale je vždy lepší je mít a nepoužívat je, než je nemít a pak lamentovat nad tím, že nejsou. Naopak v případě iPadOS 14 ukázal spíše zkostnatělost, jelikož je u něj práce s widgety naprosto mimo míso. Přitom by stačilo jen umožnit uživatelům jejich připnutí kamkoliv na plochu a bylo by po problémech.

Z hlediska četnosti softwarových aktualizací jako takových a potažmo chyb nejde letos Apple dle mého za nic hanit, jelikož jsme se žádných katastrof ve formě každotýdenního vydávání záplat kvůli bugům (naštěstí) nedočkali. Jen mě možná trochu mrzí, že z hlediska služeb Applu se svět letos nikam příliš neposunul. Jasně, předplatné Apple One je fajn, avšak ve výsledku přináší “jen” možnost ušetřit. Nové Fitness+ pak do našich luhů a hájů nedorazilo a je otázkou, kdy (a zda vůbec) dorazí – ostatně, stejně jako Apple Card, Apple Pay Cash či Apple News+. Přitom zrovna letošek mohl být pro Apple z hlediska služeb brutálním boomem.

Honza

Mám-li se rozepsat o softwaru, hodí se pravděpodobně zmínit iOS 14. Já patřím mezi ty, kteří přijali widgety v iOS 14 s nadšením, a od začátku tvrdili, že to bude jakýsi posun vpřed. Za tím si skutečně stojím a jsem s touto novinkou velmi spokojen. Co už mi ale dělá vrásky na čele je baterie. Ta šla od „třináctky“ dost dolů a celkem mě zajímá, jak si s tímto Apple hodlá poradit. Pojďme ale na služby. Apple TV+ momentálně vnímám jako něco naprosto zbytečného. Osobně bych čekal, že Apple bude více tlačit na přidávání obsahu. Jestli to takto půjde dál, zřejmě skutečnou konkurencí Netflixu, HBO a Disney+ opravdu nebude. V tomto roce mě kupříkladu zajímal pouze Greyhound. Zde by tedy Apple měl přidat. Velmi mile jsem naopak překvapen aplikací Fitness+, která vyšla ve vybraných zemích teprve před pár týdny, a nemohu se dočkat, až ji sám osobně vyzkouším.

Amaya

Stejně jako každý rok představil Apple i letos nové verze svých operačních systémů watchOS, tvOS, iPadOS, macOS a iOS. Musím říci, že mě žádný z nich vyloženě nezklamal, a naopak každý mě něčím potěšil – u watchOS to byly nové možnosti u správy ciferníků, u tvOS lepší možnosti ovládání chytré domácnosti, v iOS zase využívám widgety. Mírné rozpaky u mě zpočátku vyvolalo uživatelské rozhraní macOS Big Sur, rychle jsem si na něj ale zvykla – ono ostatně ani nic jiného nezbývá. Co se služeb týče, Apple TV+ ani Apple Arcade jsem příliš výrazně neuvyužívala. Na Arcade mě zaujala jen hrstka titulů, Apple TV+ s největší pravděpodobností odhlásím po zhlédnutí druhé série Servant. Zajímavě vypadá služba Fitness+, a jsem zvědavá, jak bude vypadat její využívání v praxi. Apple i přes jisté mouchy svůj software neustále vylepšuje, a u letošních novinek se naštěstí nenašlo nic, co by mě vyloženě zklamalo.

Pavel

Zcela upřímně, co se týče jablečné softwarové stránky, tak už delší dobu čekám na nějakou formu revoluce, popřípadě alespoň větší evoluce. S příchodem iOS 14 Apple přišel s ne příliš výraznými vylepšeními, každopádně osobně pozoruji, že se systém zbavil mnoha chyb a došlo k určité formě optimalizace, což určuji podle lepší výdrže baterie oproti starším iOS. Kdybych měl vypíchnout jednu věc, kterou si na iOS 14 pochvaluji nejvíce, tak je to paradoxně nejkontroverznější Knihovna aplikací, která mi opravdu sedla a velmi rád ji využívám. Kromě iOS 14 pak došlo také k uvolnění watchOS 7, ze kterého lze vypíchnout nativní aplikaci pro měření spánku – konečně. S touto funkcí pak přišel také rozvrh budíků, na což jsme jakožto uživatele čekali již dlouhou dobu a většina z nás musela využívat budíky třetích stran. Naopak nemůžu úplně pochválit spíše nešťastnou funkci pro detekci mytí rukou – lze vidět, že chtěl Apple zareagovat na současnou světovou situaci a navést uživatele k pravidelnému mytí rukou, každopádně systém momentálně není schopný číst myšlenky a určit, zdali jdete škrábat brambory, anebo zdali si doopravdy myjete ruce.

Vzhledem k tomu, že prakticky každý den od rána do večera sedím u MacBooku, na kterém běží operační systém macOS, tak jsem měl možnost právě tento systém prozkoumat nejvíce. Co se týče designu macOS Big Sur, který se sjednotil s iPadOS, tak rozhodně nemohu nic moc vyčíst a rychle jsem si zvykl. Tak stejně jsem si zvykl na nové widgety a další designové prvky – po stránce funkčnosti se toho moc nezměnilo. Už už by se mohlo zdát, že je macOS Big Sur naprosto perfektním systémem, osobně mě ale mrzí jediná věc, kterou jsou všemožné malé chybky. Pokud využíváte Mac opravdu na sto procent, tak vás několik malých chybek dokáže naštvat více, než jedna velká, tedy dle mého názoru. Mrzí mě, že Apple není schopen již prakticky tři roky opravit chyby, které mu jsou neustále (nejen mnou) nahlašovány. Nejedná se o faux pas z minulého roku v případě macOS Catalina, i tak by ale Apple mohl na testování před vydáním zapracovat. Osobně bych byl za to, aby se systémy vydávaly jednou za dva roky a pořádně odladěné, avšak toho se asi bohužel nedočkám. K dokonalosti tedy chybí opravdu málo a přijde mi, že Apple v poslední době dokonalý být nechce, což je veliká škoda.

Vráťa

Když se řekne softwarový jablečný rok 2020, tak se mi prakticky okamžitě vybaví operační systém macOS 11 Big Sur, se kterým se nám Apple pochlubil již v červnu. Osobně nesmírně oceňuji tuto změnu, kvůli čemuž systém používám již od jeho první vývojářské bety. Samozřejmě se ale nejedná o bezchybný produkt a musím uznat, že jsem jej v rámci emocí nejednou proklel. Dobrých změn se dočkaly i ostatní systémy, ze kterých musím rozhodně vyzdvihnout watchOS 7. V této verzi totiž Apple vcelku dobře reagoval na aktuálně probíhající globální pandemii, a to přidáním funkce pro co možná nejefektivnější mytí rukou. Nadále jsem se dočkali příchodu monitorování spánku. Za to bych ale Apple raději nechválil. Naopak mi přijde až smutné, že jsme se tak základní funkce dočkali až v roce 2020.

Dominik

Rok 2020 z pohledu jablíčkářského softwaru byl dle mého názoru poměrně nezajímavý. Uživatelé se dočkali drobných iterací jednotlivých operačních systémů a žádný velký zázrak se letos v tomto směru nekonal. Za co je však třeba Apple náležitě pochválit je vyladění a obecné fungování frameworku Rosetta 2, který na nových M1 Macích umožňuje emulaci x86 programů v reálném čase. Nejen že jde o skutečně velmi dobře odvedenou práci a naprostá většina uživatelů nepozná, že jim na jejich Macu nejedou programy nativně. Navíc jde o poměrně zásadní úspěch, kterého se podařilo inženýrům Applu dosáhnout, jelikož nikdy dříve nebyla emulační vrstva natolik efektivní, jako je nyní Rosetta 2, a že se o to nemálo společností snažilo.