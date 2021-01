Začněte nový rok s čistými EarPods, AirPods či AirPods Pro

Říká se, že každý nový rok by se měl začít s čistým štítem, Ačkoliv není zpravidla tato fráze myšlena doslova, fyzické očištění věcí, které aktivně používáme, určitě není na začátku nového roku od věci. Pojďme se tedy v následujících řádcích podívat na to, jak dokonale vyčistit sluchátka EarPods, AirPods či AirPods Pro

Čištění těla sluchátek

Čištění samotných sluchátek je ve své podstatě velmi jednoduché, jelikož je u něj nutné dodržet jen několik málo zásad. Tou nejdůležitější je nenamáčet sluchátka do vody, jelikož by poté velmi pravděpodobně odešla. Na čištění jejich povrchu doporučuje Apple použít měkký a suchý hadří, který nepouští vlákna. Co se pak týče mřížek mikrofonu, ty jsou doporučovány čistit suchou vatovou tyčinkou. Z vlastní zkušenosti nicméně vím, že pouhý tyčinka mnohdy nemusí stačit a proto je potřeba sáhnout k “ostřejšímu” kalibru. Fajn volbou je dřevěné párátko, kterým lze opatrně ze záhybu mezi plastem a mřížkou “vyšťournout” nečistota. Znovu však opakuji – tento úkon je potřeba provádět s maximální opatrností. Poškození mřížky je totiž nevratné. Určitě tedy nepoužívejte pro tuto formu čištění nic vyloženě ostrého.

Pokud jsou AirPods špinavé opravdu hodně nebo se dostaly do kontaktu s látkou, která by je mohla poškodit, doporučuje Apple na svém webu použít mírně navlhčený hadřík čistou vodou, kterým sluchátka zbavíte hlavních nečistot. Poté je potřeba použít suchý hadřík, který nepouští vlákna a sluchátka co nejlépe usušit. Před jejich vložením do nabíjecího pouzdra byste pak měli počkat, než budou sluchátka 100 % suchá, což může být při pokojových teplotách jen pár minut. Ale pozor, v žádné případě nesmíte navlhčit nabíjecí koncovky sluchátek, byly by tak nenávratně poškozeny.

Čištění špuntů AirPods Pro

Po dlouhodobém používání nejsou takřka 100% čisté ani špunty AirPods Pro. Ty jsou naštěstí vyrobeny ze silikonu, díky čemuž je jejich čištění velmi jednoduché. I samotný Apple na svém webu informuje o tom, že špinavé špunty stačí jen odepnout ze sluchátek a důkladně opláchnout pod vodou – samozřejmě bez mýdla a jiných čistících přípravků. Jakmile tak učiníte, je opět potřeba vyčkat, než budou špunty zcela suché a pak je už jen stačí nasadit zpět na sluchátka.

Čištění nabíjecího pouzdra

Nečistoty se bohužel nevyhýbají ani nabíjecímu pouzdru pro AirPods. Pro jeho čištění doporučuje Apple opět použití měkkého suchého hadříku, který nepouští vlákna s tím, že v případě nutnosti jej lze lehce navlhčit izopropylalkoholem. Samozřejmě pak platí, že se do nabíjecích portů nesmí dostat žádná tekutina. Bohužel, právě čištění pouzdra je relativně zdlouhavý proces, jelikož obsahuje dost záhybů, do kterých se mohou nečistoty dostat. Osobně i na něj používám dřevěná párátka, která umožňují “vyšťourání” všeho, co je vždy potřeba – tedy například i nečistot z Lightning portu. Apple pak na tyto věci doporučuje spíše štětečky.

Jak je to s dezinfekcí?

Možná vás zajímá, jak je to při současné situaci ve světě s nejrůznějšími dezinfekcemi povrchů AirPods. Odpověď na tuto otázku je naštěstí velmi jednoduchá – úplně se jich bát nemusíte. Samotný Apple uvádí, že na vnějšek AirPods a EarPods můžete bez obav využít ubrousek napuštěný 70% izopropylalkoholem. Druhou možností jsou pak dezinfekční ubrousky Clorox, které jsou však dostupné primárně v zahraničí. Samozřejmě však platí, že při dezinfekci se musíte vyhnout mřížce reproduktorů i všem otvorům v nich.