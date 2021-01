Jak na iPhone poslat neviditelnou zprávu

Pokud patříte mezi vlastníky iPhonu X a novějšího, které disponují biometrickou ochranou Face ID, tak vám asi nemusím připomínat, že se na uzamčené obrazovce nikdy nezobrazí náhled příchozího oznámení. Notifikace jako taková se vám samozřejmě zobrazí, každopádně se dozvíte pouze to, z jaké aplikace pochází. Tuto funkci si můžete aktivovat i na starších iPhonech s Touch ID, ve výchozím nastavení ale aktivní není. Chcete-li mít jistotu toho, že se náhled vámi odeslané zprávy příjemci zobrazí až po odemčení zařízení, tak se nejedná o nic složitého. Níže naleznete postup, ve kterém se dozvíte, jak na to.

Jak poslat neviditelnou zprávu

Je to několik let nazpátek, co Apple v iOS a iPadOS přišel s vylepšením nativních Zpráv, potažmo iMessage. Podobného vylepšení jsme se pak dočkali i letos v rámci macOS Big Sur. Pokud s někým prostřednictvím iMessage komunikujete, tak můžete využít hned několika různých efektů. A právě ve využití efektu tkví celý tento trik – stačí využít Neviditelný inkoust a notifikace se příjemci zobrazí vždy bez náhledu. Pro odeslání zprávy bez náhledu tedy postupujte následovně:

iPhone a iPad

Prvně otevřete nativní Zprávy a přejděte do konverzace, kde neviditelnou zprávu chcete poslat.

a přejděte do kde neviditelnou zprávu chcete poslat. Nyní do textového pole napište konkrétní zprávu.

konkrétní Pak je nutné, abyste v pravé části textového pole podrželi prst na modrém kruhu se šipkou.

Tímto se zobrazí efekty a možnosti pro odeslaní zprávy.

a možnosti pro odeslaní zprávy. Zde stačí klepnout na Neviditelný inkoust a zprávu klasicky poslat.

Mac

I v tomto případě je nutné, abyste otevřeli nativní Zprávy a konkrétní konverzaci.

a konkrétní Napište zprávu, kterou chcete odeslat, ale neodesílejte ji.

kterou chcete odeslat, ale neodesílejte ji. Nyní klepněte nalevo od textového pole na ikonu App Store.

Otevře se rozbalovací menu, ve kterém klepněte na možnost Efekty ve zprávách.

Pak už jen najděte efekt Neviditelný inkoust a klepněte na něj.

a na něj. Nakonec zprávu odešlete stisknutím modrého kolečka se šipkou.

Pokud pomocí jednoho z výše uvedených způsobů odešlete zprávu, tak se příjemci nezobrazí její náhled. Nutno každopádně podotknout, že je tato funkce k dispozici pouze pro zprávy iMessage a nikoliv i pro klasické SMS. Zprávu iMessage od té klasické poznáte tak, že je její pozadí modré a nikoliv zelené. Služba iMessage je k dispozici pro všechny vlastníky jablečných produktů – stačí, když je zařízení připojeno k internetu (Wi-Fi či mobilní data). Ať už tedy budete chtít poslat cokoliv tajného, stačí poslat zprávu s efektem Neviditelný inkoust.