Diář 2021: Nejlepší diářové aplikace pro rok 2021

Někteří je potřebují, aby nezapomínali dodržovat deadliny, jiní zase zkrátka pro to, aby si usnadnili každodenní život. Řeč je o diářích – řada z nás se bez nich jen těžko obejde, zejména pak v případech, kdy nám dny strávené doma kvůli pandemii koronaviru už splývají dohromady a jen těžko se v nich orientujeme. Není přitom nutné se opírat pouze o starý známý Google Calendar či jeho protějšek od Applu – na App Store je k dispozici celá řada diářů a plánovačů od různých vývojářů, přičemž každý nabízí něco svého. Abychom vám výběr mezi nimi usnadnili, níže jsme pro vás sestavili seznam celkem šesti nejlepších diářových aplikací, díky nimž vám v roce 2021 vůbec nic neunikne.

Things 3

Things 3 se již delší dobu řadí mezi vůbec nejlépe hodnocené plánovací aplikace na trhu. Recenze plná chvály jí dokonce vyšla i v prestižních The New York Times a není se čemu divit. Things 3 kombinuje čistý design společně s celým spektrem jednoduše ovladatelných prvků. Základním kamenem celé aplikace je přitom tvoření běžných to-do seznamů, avšak postavených tak, aby se na ně uživatel mohl soustředit a nesklouzával zbytečně k dalším aktivitám, které by jeho progres mohly zpomalit. Rovněž je v aplikaci možné si vytvářet delší plány či celé projekty – možností, jak si uspořádat svůj čas, tak Things 3 nabízí více než dost, a to vše stále uvnitř velmi přívětivého uživatelského prostředí. Na první pohled vysoká cenovka v podobě 249 korun tak aplikaci vzhledem k jejímu kvalitnímu zpracování nijak neubírá.

ZenDay

Aplikace ZenDay si klade za cíl co nejlépe pomoci uživatelům s jejich time managementem a činí tak velmi unikátním způsobem, zejména pak co se jejího designového zpracování týče. S tím, jak uživatel plní stanovené úkoly, mezi nimi zároveň scrolluje a ty, jejichž deadline se neprodleně blíží, začnou s ubývajícím časem i adekvátně měnit barvu. Díky tomu je poté jednotlivé úkoly jen těžko možné přehlédnout. Samotná aplikace pak vystavuje jejímu uživateli i zpětnou vazbu a informuje ho tak o tom, jak dobře si v plnění svých stanovených úkolů počínal a jak byl produktivní.

Hour Blocks

Poněkud netradičně v kategorii diářů a plánovačů působí aplikace Hour Blocks. Ta se zaměřuje na to, aby si mohl uživatel co nejlépe možně naplánovat, co se bude dít následujících 24 hodin. Tím aplikace od studia Eledev Digital poskytuje velmi efektivní metodu, jak v dnešní zrychlené době zvládnout i ten nejnapěchovanější den, který nás může potkat. Aplikace navíc za dobu své existence získala již celou řadu ocenění, a to i od samotného Applu, který ji v rámci vyhlášení aplikace dne pochválil za čisté a zároveň jednoduché uživatelské prostředí. Inovativní aplikace je dostupná k zakoupení za 99 Kč.

Doo: Get Things Done

S vlastní filozofií ohledně plánování věcí přichází i aplikace Doo: Get Things Done. Ta odsuzuje veškeré možné vytváření složek a podsložek s úkoly a jejich řazení podle barev či tagů. Zakládá si na co nejpřímější a nejjednodušší definici úkolů bez toho, aby nutně zahrnovala tisíc různých funkcí navíc. A stejně napřímo pak uživatele i informuje o tom, jak se mu v jeho úkolech daří. Navíc je plně kompatibilní s aktuálním iOS 14, jako bonus tak nabízí vlastní widget, který je možné si umístit na domovskou obrazovku a mít tak o svých úkolech vždy jasný přehled.

Reminder App

Pro některé z nás může být nejpřínosnější aplikaci ta úplně nejklasičtější. Reminder App v sobě nese samé jádro toho, co každý uživatel diářů/plánovačů potřebuje. Umožňuje přidat opakované i jednorázové události, na které chce uživatel upozornit, nastavit, jak dlouho předem má být notifikován a nakonec každé události přiřadit i patřičnou kategorii či styl kartičky, která ho o ní bude informovat. Dokonce nabízí i možnost notifikací nikoli na základě času, ale polohy jejího uživatele. Navíc je pak možné své události sdílet i s ostatními, kteří mají aplikaci nainstalovanou, což může přijít vhod například při plánování firemní akce či rodinné oslavy.

iStudiez

Nakonec zde máme perličku výhradně pro studenty, kteří si chtějí dávat lepší pozor na plnění svých studijních povinností či by v nich rádi měli lepší přehled. Je jí aplikace iStudiez, umožňující snad vše, co by mohl student základní, střední i vysoké školy potřebovat – přidat si na přehledné místo celý svůj rozvrh i se jmény profesorů, kontaktem na ně i jejich konzultačními hodinami, dávat jednotlivým předmětům různé ikonky či barvy pro zpřehlednění procházení mezi nimi a v neposlední řadě aplikace samozřejmě umožňuje si i zapsat všechny potřebné domácí úkoly a důležitá data, která se studiem souvisejí. Student pak může vždy mít jistotu, že na ně bude s dostatečným předstihem upozorněn. S placeným upgradem na iStudiez Pro pak aplikace přidává i automatický výpočet studijního průměru a další vymoženosti.