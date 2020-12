Co se Applu letos nepovedlo

Rád bych hned na úvod podotkl, že následující řádky jsou čistě můj subjektivní názor na uplynulý rok v podání Applu a ne každý s ním musí souhlasit. Já si však stojím za tím, že Applu se mnohem víc povedly věci, které lidé zdaleka nevnímají tolik, jako například nové iPhony. Naopak právě věci, které byly vidět na titulcích předních stran nejprestižnějších magazínů světa, si až tolik slávy nezasloužily.

První věcí, která se dle mého názoru Applu příliš nepovedla jsou iPhony s výjimkou iPhone 12 mini a iPhone SE. Všechny ostatní telefony, které Apple představil v dnes již téměř loňském roce, totiž nenabízí natolik významná vylepšení, aby na ně stálo za to přejít nejen pro majitele iPhone 11 Pro nebo iPhone 11, ale ani dalších dvou starších modelů, tedy Xs a X. Samozřejmě si každý může najít svůj důvod, proč vyměnit některý z těchto telefonů za iPhone 12 Pro, ovšem jedná se spíše o osobní důvody než o to, že Apple zkrátka představil něco wow, něco revolučního, po čem touží každý.

Další věcí, po které se dle mého tak trochu slehla zem, je Apple TV+. Streamovací služba Applu, která se před rokem s obrovskou pompou prezentovala a Apple do ni napumpoval stovky milionů dolarů, je dnes něčím, za co si Apple ani po roce nemůže nechat s čistým svědomím platit a tak rozšířil svou nabídku toho jak získat předplatné zdarma o další rok. Stačí, když si koupíte jakékoli nové zařízení a stejně jako v roce 2019, i nyní dostanete předplatné na další rok zdarma. Seriálů a filmů je poskromnu a jejich mixování s placenými tituly z iTunes Movies stále množství lidí mate v tom, co je vlastně Apple TV+ a co jsou placené filmy. Apple TV+ se navíc nyní už nedočkává ani zdaleka takové prezentace jako v předchozím roce a je otázkou, jaká ji čeká budoucnost.

V roce 2020 jsme se také nesetkali s žádnou maličkostí, které by potěšila ty, jenž si nechtěli kupovat nové zařízení, ale jen jeho doplněk. Žádný AirTags nebo například nová klávesnice nebo myš. Apple zkrátka chrlí jak na běžícím páse to, co mu vydělává miliardy dolarů každý měsíc a na drobnosti, které sice potěší fanoušky, ale nejsou až tak ziskové tak nějak kašle. Samozřejmě, že spousta věcí, které jsme očekávali, a ještě nadále očekáváme je hnána především novináři a redaktory, ale Apple je jak nám zkušenosti napovídají stejně dříve nebo později ukáže. V roce 2020 to však už nebude.

Applu se v posledních letech daří neskutečným způsobem a je mu v podstatě jedno, co představí světu. Ať je to cokoli, a i když všichni analytici poté, co nový produkt společnost ukáže, píší o tom, jak se nebude prodávat, za pár měsíců nám společnost s nakousnutým jablkem v logu ukáže, jak ten či onen produkt překonal veškeré historické prodeje a stal se největším hitem napříč veškerou elektronikou. Jako fanoušek Applu mu to přeji, ale jako fanouška Applu mě to také do jisté míry mrzí. Přece jen bych chtěl, aby měl Apple důvod inovovat, riskovat, tvořit věci, které mění svět a nedělat pouze to, u čeho má jistotu, že zkrátka funguje, a i když to nic moc nového nepřináší, lidem to tak nějak stačí a Applu bohužel také.

Psát o tom, že nové operační systémy by stačilo vydat jednou za dva roky a přinést do nich něco, co je skutečně nové, zajímavé a ku prospěchu věci asi ani nemá smysl. Rok co rok nám raději Apple přinese nové iOS a MacOS systémy, které je lepší do minimálně třetí revize neinstalovat. To, co přináší za novinky, pak spočítáte většinou na prstech jedné ruky a zda jsou to novinky, které oceníte, pak záleží skutečně jen na tom, zda vám těchto pár věcí v systému doposud chybělo. Pevně věřím, že se to někdy změní, ale mám pocit, že v dohledné době to rozhodně nebude.

Věřím, že ne pro každého jsou výše uvedené věci vyloženě nepovedené, ovšem mě jako fanouška mrzí, že už není Apple tak inovativní jako dřív a nezkouší více riskovat. Budu se těšit v komentářích na vaše názory na rok 2020 v podání Applu.