Co se Applu letos povedlo

I když se to nemusí na první pohled většině lidem zdát jako něco důležitého, přechod Applu na vlastní procesory je podle mě největším milníkem v novodobé historii cupertinské společnosti. Apple letos všem dokázal, že má neomezené zdroje, a to nejen ty finanční, aby dokázal cokoli, v čem vidí podstatu pro budoucnost. Začal navrhovat, vyrábět a montovat do svých počítačů své vlastní procesory, které se z hlediska poměru ceny a výkonu nebo také výkonu a spotřeby elektrické energie ukázaly jako revoluční záležitost. Vlastní procesory jsou za mě rozhodně tím, co se Applu povedlo v letošním roce nejvíc a bude z toho profitovat další dlouhé roky, pravděpodobně spíš desetiletí.

Fotogalerie macbook m1 rozbor ifixit 14 macbook m1 rozbor ifixit 2 macbook m1 rozbor ifixit 1 apple m1 vykon efektivita GPU +17 Fotek apple m1 vykon efektivita apple M1_full apple M1 MacBook Pro M1 thunderbolt macbook m1 rozbor ifixit 13 macbook m1 rozbor ifixit 12 macbook m1 rozbor ifixit 11 macbook m1 rozbor ifixit 10 macbook m1 rozbor ifixit 9 macbook m1 rozbor ifixit 8 macbook m1 rozbor ifixit 7 MacBook Air M1 MacBook Air M1 Apple M1 Apple M1 procesor macbook m1 rozbor ifixit 6 macbook m1 rozbor ifixit 5 macbook m1 rozbor ifixit 4 Vstoupit do galerie

Ruku v ruce s procesory z dílny Applu jdou také aplikace z iOS, které se automaticky stávají kompatibilní s MacOS. Apple měl dlouhodobě problém prosadit Mac App Store, který byl oproti iOS App Store skutečně pouze chudý příbuzný. Nyní si s tím už nemusí lámat hlavu a pokud máte nějakou oblíbenou aplikaci na iPhone nebo iPadu, nyní ji máte také na Macu. Apple potřebuje rozšiřovat portfolio produktů, na které je možné instalovat aplikace, sledovat na nich Apple TV nebo pouštět Apple Music a právě díky tomuto kroku se mu dokonale podařilo rozšířit možnost nainstalovat iOS aplikace o desítky milionů dalších zařízení.

Další věcí, která se Applu letos rozhodně povedla, je příchod druhé generace oblíbeného iPhone SE, jenž se stal vzhledem ke své ceně perfektním zařízením pro každého, kdo chcete využívat iOS a přitom nepotřebuje nejmodernější telefon z hlediska hardware. Apple tak může rozšířit svůj ekosystém dalším milionům lidem, pro které je iPhone 12 nebo iPhone 12 Pro vzhledem ke své ceně zbytečný a nedokážou si jeho nákup odůvodnit. iPhone SE 2. generace si rozhodně zaslouží palec nahoru a věřím, že spousta z nás má rodiče nebo děti, pro které je tento telefon jako stvořený.

Apple letos vytvořil také zcela nový ekosystém v oblasti příslušenství. Díky MagSafe v nejnovějších iPhonech mohou začít výrobci příslušenství vytvářet zcela nové produkty, které fungují s magnetickými zády nových telefonů a umožňují telefony rozšířit jako nikdy předtím. Je jedno, zda se bavíme o powerbankách bez kabelů nebo držácích do auta, které mohou mít zcela minimalistický design. Každý si najde to, co je pro něj zajímavé. Za vše pak vděčíme právě MagSafe konektoru, se kterým Apple přišel v letošním roce.

Zdroj: Belkin

V neposlední řadě si myslím, že se Applu povedlo udržet tempo, ve kterém jede již řadu let i v letošním roce, který byl extrémně náročný a spousta i těch největších společností na světě si s ním nedokázala poradit. Podívejme se na dostupnost nových herních konzolí, na odložené data vydání filmů, seriálů nebo počítačových her. Nic z toho Apple nepostihlo, a i když se iPhony ukázaly o pár týdnů později než v předchozích letech, nic hrozného to neznamenalo a Apple ukázal zaplavu novinek, které se mu podařilo nejen prezentovat světu, ale také uvést do prodeje. Mimo svých vlastních produktů se dokázal soustředit také na vývoj štítů pro zdravotníky. Dokázal desítky tisíc zaměstnanců nastavit tak, aby i přes Home Office dokázali splnit vše, co jsme od nich my fanoušci očekávali. Za toto rozhodně patří Applu velké uznání, protože pro něj nebyl letošní rok stejně jako pro celý svět vůbec jednoduchý.