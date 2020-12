Jak zrychlit Mac a uvolnit v něm místo

Nedílnou součástí každých Vánoc, ať se nám to líbí nebo ne, je úklid. Ať už se jedná o úklid předvánoční, zahrnující vše od utírání prachu až po uvolnění místa pro stromeček, nebo o úklid povánoční, většinou zaměřený na kilometry balícího papíru a krabice od rozbalených dárků. Co ale situace využít ve svůj prospěch a rovnou si udělat pořádek i ve svém Macu? Ostatně i jeho úložiště si alespoň jednou za čas zaslouží pročistit. A vězte, že to nezabere ani zlomek úsilí potřebného pro ostatní vánoční úklidové práce. Tak pojďme na to.

Správa úložiště

Zřejmě nejjednodušší způsob, jak s úklidem Macu začít, je použití vestavěné funkce Správa úložiště, kterou Apple implementoval do všech svých Maců s verzí systému macOS Sierra a novější. Tu lze otevřít přes možnost O tomto Macu a sekci Úložiště a přichází s celou řadou možností, jak si v zařízení udělat pořádek – je tak třeba možné vidět, které kategorie souborů zabírají nejvíce místa, jednotlivě nimi procházet a odstraňovat je. Také je možné využít některých doporučení této utility – lze si tak nastavit automatické vysypávání koše, optimalizovat úložiště smazáním zhlédnutých filmů a seriálů z Apple TV a starých emailových příloh, přesunout si nepoužívané soubory na iCloud či přehledně procházet dokumenty a mazat je.

Problémová plocha

Další cestou k pročištění svého Macu je úklid plochy. Byť se na první pohled jedná spíše o otázku estetiky, může být překvapením, kolik se vám podaří touto cestou uvolnit místa na disku. Přeplněná plocha navíc může zařízení ubírat výpočetní výkon a tím ho nepříjemně zpomalovat, neboť ho neustále nutí vyobrazovat vysoký počet náhledů ikon na ploše. Plochu je přitom možné vyčistit či roztřídit jak manuálně soubor po souboru, tak i pomocí vestavěné utility Sady. Tu lze aktivovat kliknutím pravým tlačítkem na plochu a zvolením možnosti Používat sady.

Složka Stahovaní

Mezi nejproblematičtější místa snad všech Maců z hlediska zbytečně uchovávaných dat patří složka Stahování. Do ní jsou dle výchozího nastavení ukládána všechna stahovaná data, postupně se z ní tak stává shromaždiště nepotřebných souborů, svou kvantitou zabírajících na disku spoustu místa. Smazat data z této složky je přitom jednoduché – ve Finderu stačí kliknout na záložku stahování a zde už ručně či výběrem všech (Command + A) smazat, co je třeba.

Pročistěte své přílohy

Jelikož si vestavěná aplikace Mail uchovává přílohy z vašich emailových zpráv, s přibývajícím časem se může stát, že si všemožné dokumenty, obrázky či další soubory, které v mailech chodí, začnou z vašeho disku ukrajovat více místa, než byste sami chtěli. Stejně jako v předchozím případě, i tento problém se dá vyřešit vcelku jednoduše. Pomocí funkcionality Spotlight (Command + mezerník) vyhledejte frází „Mail Downloads“, složku otevřete a přílohy buď soubor po souboru či výběrem všech promažte.

Dočasné soubory?

Macy i jejich aplikace si často mají tendence vytvářet spoustu dočasných souborů pro zrychlení jejich používání. Ne vždy však tyto soubory po sobě uklízejí a po delším časovém horizontu se tak tyto soubory, byť již zbytečné, mohou v zařízení hromadit a zabírat drahocenné místo.

Smazat je můžete vyhledáním fráze „~/Library/Caches“ (bez uvozovek) ve Finderu – zobrazené složky si pak můžete projít po jedné, či zkusit hromadné smazání. Možné je však použít i některou z aplikací určených na mazání dočasných souborů. Pro tyto účely funguje například CleanMyMac. Upozorňujeme však, že po čase se tyto soubory do zařízení opět vrátí, nejefektivnější je tak jejich pravidelná údržba.

Odinstalujte, co už nepotřebujete

Nakonec bychom neměli opomenout ani klasický způsob, jak si na Macu uvolnit místo – odinstalací nepotřebných aplikací. Ať už se jedná o hry, které jste zapnuli naposledy před dvěma lety či o program, který jste použili jednou a od té doby zapomněli, že ho v zařízení vlastně máte, takové aplikace pouze zbytečně zabírají na disku místo a rozhodně není od věci se jich zbavit. To lze navíc učinit více cestami – buď klasickým způsobem přes složku Aplikace, který však může v zařízení zanechat roztroušené stopy aplikací např. v podobě jejich konfiguračních souborů, nebo, stejně jako v předchozím případě, přes jiné aplikace, které se na kompletní odstraňování aplikací zaměřují. Mezi ty se řadí například jednoduše použitelný AppCleaner.