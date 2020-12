Nejlepší (vánoční) dětské seriály na HBO GO

Vánoce jsou konečně tady. Pokud si je stejně jako my chcete užít co možná nejvíce v poklidu, zcela určitě máte ve svých plánech i sledování televize. A jelikož žijeme v moderní době, mnozí z nás se místo klasického vysílání zcela určitě spolehnou na předplatné služby jako například HBO GO. V následujících řádcích si představíme několik dětských seriálů, které by mohly být pro vaše ratolesti v následujících dnech skvělou zábavou.

Seriálová adaptace známé Vánoční koledy od Charlese Dickense hraje i na vážnější notu. Třídílná minisérie vypráví příběh zahořklého starce jménem Ebenezer Skruž, který z duše opovrhuje vánočními svátky. V průběhu Štědrého večera navštíví Ebenezera trojice duchů, aby mu ukázala jeho minulost, současnost i budoucnost.

V oblíbeném kresleném seriálu s názvem Čas na dobrodružství sledujeme zábavné a neuvěřitelné příhody psa Jakea a kluka Finna, který je Jakeovým nejlepším kamarádem i adoptivním bratrem v jedné osobě. Finn s Jakem, který umí libovolně měnit svou podobu, žjí v zemi Ooo, která je plná smíchu a kouzel.

Starší děti i někteří dospělí diváci si čekání na Vánoce mohou zpříjemnit a zkrátit sledováním kresleného seriálu Spongebob v kalhotách. Na stremovací službě HBO GO běží momentálně osmá série příběhů nejoblíbenější mořské houby na světě a jejích přátel.

Mladší diváky zajisté nejen před Vánoci nadchne populární seriál Tlapková patrola. Seriál vypráví o neohroženém týmu pejsků záchranářů pod vedením nadaného chlapce Rydera. Každý den čeká na partu statečných psích hrdinů nová výzva, při které se malí diváci dozvědí řadu užitečných zajímavostí.

Desetiletý Ben Tennyson se tak trochu stal hrdinou proti své vlastní vůli. Jednoho dne totiž našel záhadné hodinky – nakonec se ukázalo, že se jedná o tajemné mimozemské hodinky Omnitronix, díky kterým získává malý Ben schopnost proměnit se v jednoho z deseti úžasných mimozemských superhrdinů.