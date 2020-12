Nejlepší hry na Mac, které byste si měli přes svátky zahrát

Pokud se řadíte mezi hráče počítačových her, je dost možné, že svátky jsou pro vás obdobím, kdy můžete dohnat resty nastřádané v průběhu roku. V našem seznamu tipů vám tak nabídneme především novější kousky, které jste během letoška nemuseli stihnout, jež doplníme o pár starých dobrých léty prověřených jistot.

Hades

Hades je pravděpodobně největším překvapením uplynulého roku. Akční rogue-lite inspirovaný antickou mytologií začíná v těchto měsících získávat ocenění za nejlepší hru roku. Hades je mezi podobnými hrami svého žánru unikátní tím, že z opakovaného umírání vytváří zajímavou herní mechaniku. Návrat do startovací oblasti totiž přináší možnost nakoupit potřebná vylepšení a hlavně posunout množství dějových linek. K tomu hra od Supergiant Games přidává excelentní výtvarné zpracování a vybroušený soubojový systém.

Hru Hades můžete stahovat za ko20,99 Euro na Steamu.

Crusader Kings III

Série Crusader Kings od Paradox Interactive bývala vyhlášená svou neskutečnou komplexností, která znemožňovala jednoduchý přístup nováčkům. Středověký simulátor panovníků se ve svém třetím díle ovšem otevřel novým hráčům díky skvělému novému systému tutoriálů a nápověd. Zkusit si tak například v roli českého knížete podmanit celý civilizovaný svět je tak nyní o dost jednodušší. Hráči si pochvalují zejména neuvěřitelné množství alternativních cest, kterými se historie ve hře může vydat.

Hru Crusader Kings III můžete stahovat za 49,99 Euro na Steamu.

Baldur’s Gate 3

Třetí díl legendární RPG série sice vyšla pouze v předběžném přístupu, i tak ale jde o ohromný kus dobrodružství ve známém světě Forgotten Realms. Baldur’s Gate 3 se snaží co nejvěrněji napodobit zkušenost z hraní papírových her na hrdiny. Aby toho dosáhla, hra nabízí takřka absolutní svobodu a paličatou oddanost klasickým mechanikám zmiňovaných stolních RPG.

Hru Baldur’s Gate 3 můžete stahovat za 59,99 Euro na Steamu.

Disco Elysium

U kvalitních RPG ještě zůstaneme. Disco Elysium už vyšlo na konci minulého roku, zůstává stále jedním z nejlepších a hlavně nejoriginálnějších kousků žánru na Macích. Na rozdíl od své konkurenci vás totiž namísto fantasy prostředí přivítá originální svět, ve kterém vedou politické války komunistické a kapitalistické národy. Disco Elysium před rokem také nasbíralo spoustu herních ocenění. Příští rok do hry navíc vyjde velký update, který zdarma přidá nové lokace, questy a nabídne kompletní dabing, jež je už v původní verzi namluven takřka dokonale.

Hru Disco Elysium můžete stahovat za 39,99 Euro na Steamu.

Creaks

Český zásek v našem seznamu si odnáší obvyklý podezřelý, studio Amanita Design. Brněnské studio je na platformách od Applu jako doma a kromě Apple Arcade jejich hry vycházejí pravidelně i na Macích. Creaks těží z velké obrazovky zřejmě víc než ostatní hry studia. Zhostíte se v nich totiž role mladíka, který se dostane do podivného světa pod povrhcem, kterému dělá problémy lidožravý oživlý nábytek. Ve hře budete řešit komplexní hádanky, které pracují s konceptem oživování a znehybňování zmíněného nábytku.

Hru Creaks můžete stahovat za 19,99 Euro na Steamu.

Stardew Valley

Dobře, teď se dostáváme pár let do minulosti. Stardew Valley vyšlo v roce 2016, ale jednočlenný tým v podobě vývojáře Erica Baroneho do hry stále sype jeden update za druhým. Simulátor farmaření nabízí v současnosti kromě pěstování různých rostlin, rybaření a nebezpečných výprav do dolů i možnost založit si farmu s další osobou. Ideální pro lenivé hraní mezi svátečními jídly.

Hru Stardew Valley můžete stahovat za 13,99 Euro na Steamu.

The Orange Box

Málokdo nezná střílečku Half-Life. Ta v roce 1998 vystřelila na výsluní studio Valve, které poté díky obrovským ziskům dokázalo zprozovnit službu Steam. „Oranžová krabička“ shromažďuje v jednom produktu kompletní edici druhého dílu Half-Lifu, první díl logického Portalu a stále masivně hranou střílečku Team Fortress 2. Celá sbírka je navíc na Steamu k dostání za pár kaček, lepší poměr cena výkon tak budete hledat jen těžko.

Hru Orange Box můžete stahovat za 16,79 Euro na Steamu.

The Elder Scrolls Online

K našemu poslednímu tipu musíme připojit varování. The Elder Scrolls Online je totiž extrémně návykovým MMO, u kterého klidně strávíte celé svátky. Svět známý ze série singleplayerových dobrodružství táhne v online formě už od roku 2014. Za samotné hraní neplatíte jako u jiných MMO, stačí hru jednou zakoupit a pak si vesele tvořit zcela uniktání postavu.

Hru The Elder Scrolls Online můžete stahovat za 19,99 Euro na Steamu.