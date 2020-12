Co dělat, když pod stromečkem naleznete Apple TV

Ještě než se pustíte do čtení následujících řádků, rádi bychom vás upozornili na to, že jsou věnovány primárně uživatelům, kteří pod stromečkem nalezli svůj první Apple produkt. Právě ti totiž rady z tohoto článku využijí nejvíce (a pravděpodobně i jediní).

Vánoce jsou, navzdory všem stresujícím situacím při nakupování dárků, které jim předcházejí, především svátky klidu a rodinné pohody. Tu běžně ztělesňuje i sledování filmů a seriálů s vánoční tématikou, ať už se jedná o zavedené klasiky jako Sám doma nebo novinky ze současné produkce. A pokud jste pod stromečkem letos našli bílou krabici s obrázkem Apple TV, je pravý čas si tyto zážitky ještě zpříjemnit – stačí věnovat pár chvilek nastavení nového zařízení. Je to jednodušší, než se může zdát.

Zapojení

Na prvním místě, tedy hned po vybalení, je třeba Apple TV správně zapojit. To naštěstí není žádná věda – stačí nejprve najít v okolí televize prostor, kde bude mít krabička svoje místo. Rozhodně však nedoporučujeme umisťovat Apple TV přímo na ostatní elektroniku nebo na krabičku cokoli dalšího pokládat, pro zařízení pak může být nedostatečná ventilace značně problematická a může docházet k jeho přehřívání.

Po vybrání vhodného umístění můžeme zapojit do zdířky na zadní straně krabičky napájecí kabel a propojit Apple TV s televizorem pomocí HDMI kabelu. Zde je jen třeba dát pozor na fakt, že HDMI kabel není součástí balení – je tedy třeba ho již mít doma či dokoupit. Pokud pak neplánujete připojit Apple TV k internetu pomocí Wi-Fi, je třeba zapojit do portu na zadní straně ještě síťový kabel. Tím je úvodní fáze zapojení hotova a přichází čas zapnout televizi, vybrat odpovídající HDMI vstup a během pár snadných kroků Apple TV nakonfigurovat.

Úvodní konfigurace

Nejprve je třeba vybrat na obrazovce jazyk, v jakém budete chtít Apple TV využívat. K tomu už budete potřebovat ovladač Apple TV Remote, jenž by měl být v balení společně s lightning kabelem pro jeho nabíjení. Po výběru jazyka pomocí dotykové plochy v horní části ovladače si mohou majitelé iPhonů, iPadů či jiných Apple zařízení usnadnit následnou konfiguraci pomocí volby Nastavit pomocí zařízení – pak už stačí jen toto zařízení odemknout a přiložit ho k Apple TV. Synchronizace Apple ID, Wi-Fi a dalších nastavení poté proběhne automaticky.

Pokud však jiné Apple zařízení nemáte, nic se neděje. Stačí zvolit Nastavit ručně, připojit se k Wi-Fi (za předpokladu, že nemáte do Apple TV zapojený síťový kabel) a buď se přihlásit pomocí již existujícího Apple ID či si ho vytvořit. Pak už stačí sledovat pokyny na obrazovce a úvodní konfigurace je hotová.

Apple TV poté poskytuje celou řadu možností, jak si užít multimediálního obsahu. Už při úvodní konfiguraci je možné přihlásit se do svých televizních služeb pro sledování předplacených kanálů. V nastavení je, konkrétně v kolonce Účty – iTunes a App Store, také možné nastavit i další Apple ID pro ostatní členy domácnosti, kteří si budou do Apple TV následně moci nasdílet např. svou iTunes knihovnu a nakupovat si vlastní aplikace z App Store. Pomocí funkce AirPlay rovněž lze na Apple TV přímo streamovat obsah z dalších Apple zařízení a udělat si tak z televize třeba obří obrazovku pro svůj iPhone či iPad. Nakonec je samozřejmostí i dostupnost streamovacích služeb jako Netflix, HBO GO či video aplikací jako YouTube.