Příchod nové Apple TV příští rok je prakticky jistý

Poslední generaci Apple TV představil Apple už v roce 2017 a tak je rozhodně na čase, aby se vytasil s její nástupkyní. Ta se obecně očekávala v průběhu letoška, z čehož však nakonec zřejmě i kvůli pandemii koronaviru sešlo. Čím dál více zdrojů se však shoduje na tom, že příští rok už je v tomto směru jistý, přičemž potvrdit se tyto zprávy nyní rozhodl i poměrně spolehlivý asijský portál Nikkei Asia Review.

Ačkoliv jsme se žádné nové detaily od Nikkei nedozvěděli, dočkali jsme se alespoň potvrzení nasazení procesoru A12 či A12X spolu s navýšením úložišť ze stávajících 32GB a 64GB na 64GB a 128GB, díky čemuž by měla být Apple TV o poznání využitelnější pro práci s aplikacemi či hrami. Přeci jen, nynějších maximálních 64GB je svým způsobem nepříjemný limit, které může některé uživatele od koupě televize odradit. Spekulace ohledně nasazení čipů A14 z iPhonů 12 se tak zdají liché.

Fotogalerie Apple TV chlazeni nahled Apple TV 4K chlazení Apple TV 4K nahled Apple TV 4K Apple TV4K nahled Apple TV 4K detail a krabička AppleTV nahled Apple TV 4K +3 Fotek Apple TV 3. generace nahled Apple TV 4K a kamera na stole Apple TV ovladac nahled Apple TV 4K a ovladač Vstoupit do galerie

Kromě nových úložných variant pro základní a pokročilejší verzi a nový čipset by další generace Apple TV neměla již nic dalšího zajímavějšího přinést. Změny se pak nečekají ani v jejím designu, který má zůstat shodný s Apple TV 4K. To ovladač Siri Remote by podle dostupných informací upgradem projít mohl, jelikož se s ním uživatelé stále úplně nesžili a ani Apple s ním zřejmě není tak úplně spokojen. Vše však v tomto směru ukáže až příští rok.