Příchod nové generace Apple TV v příštím roce potvrzen dalším zdrojem

Dlouhé čekání na novou generaci Apple TV v příštím roce skončí. Tvrdí to alespoň čím dál větší počet nejrůznějších zdrojů, mezi které se nyní zařadil i velmi dobře informovaný reportér Mark Gurman z Bloombergu. Tomu totiž potvrdily práce na nové Apple TV jeho zdroje pocházející zřejmě přímo z Applu.

Nová Apple TV bude podle informací Gurmana velmi cílit na hráče a to zřejmě zejména kvůli službě Apple Arcade. Kalifornský gigant u ní proto počítá s nasazením velmi výkonného procesoru, který jí zajistí plynulý chod u aplikací, spolu s vyšším interním úložištěm. Počítat dole můžeme i s přepracovaným ovladačem, který by měl dostat podporu funkce Najít, díky které bude snáze dohledatelný v prostoru. Dá se proto očekávat, že u něj Apple použije čip U1, který právě velmi přesnou lokalizaci v prostoru nabízí. Hráče by pak mohl Apple potěšit ještě vytvořením speciálního herního ovladače, byť ten zatím podle dostupných informací zcela jistý není.

Kdy přesně se nová Apple TV ukáže bohužel zdroje Gurmana přesně neuvádí. Apple má totiž mít v plánu jen to jí ukázat někdy v příštím roce. Jelikož se však nebude jednat o žádnou hardwarovou revoluci, nebylo by příliš překvapivé, kdybychom se jí dočkali již z kraje příštího roku skrze tiskovou zprávu. Vše však v tomto směru ukáže až čas.