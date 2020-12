Epic se v boji proti Applu a Google spojil s tím posledním kdo mu zbyl, se Samsungem

Když s někým bojujete, vždy se hodí mít spojence a s kým jiným by se asi tak mohla společnost Epic Games spojit v boji proti Applu než se Samsungem. Epic skutečně spojil své síly se společností Samsung a rozhodl se to oznámit celému světu. Nejvlivnějším influencerům na světě tak během včerejšího dne dorazil domů balíček s nápisem Free Fortnite, který obsahuje brandovanou bundu Alpha industries s logem duhové lamy a tablet Galaxy Tab S7 od Samsungu. Nechybí ani propagační letáček, který připomíná, že hra Fortnite byla vyhlášena hrou roku v Samsung Galaxy Store a zároveň žádá, aby lidé šířili hashtag #freefortnite po internetu. S balíčkem se jako první „pochlubil“ na svém twitterovém účetu Greg Miller ze společnosti Kinda Funny.

Ten odkazuje na to, že byla hra v letošním roce stažena z Apple App Store a hráči si ji tak nemají možnost zahrát na iOS zařízeních. Pokud jste náhodou v posledních měsících byli zrovna na jiné planetě, pak se hodí připomenout, že Apple nestáhl z nabídky svého online app store Fortnite jen tak z plezíru. Apple hru smazal poté, co se v Epic Games rozhodli, že nebudou platit poplatky Applu za mikrotransakce, ale umožní hráčům, aby tyto poplatky šly přímo na účet Epic Games. To je samozřejmě v rozporu s podmínkami Applu, který si od společností bere 30% poplatek ze všech transakcí ať už jde o stažení aplikace samotné nebo nějakých doplňků přímo v aplikaci.

Epic reagoval velkou anti kampaní, jejímž dalším pokračováním je vzpomínaný balíček a samozřejmě také žalobou proti Applu, ve které společnost obviňuje z monopolních praktik a blokování konkurence. Bohužel pro Epic se pánové rozhodli, že když nebudou dodržovat pravidla v App Store od Applu, nevidí důvod proč by je měli dodržovat v Google Play a tak i v případě Google následoval stejný scénář jako u Applu. Epic se tak nesoudí jen s Applem ale i Googlem a ani v jednom online obchodě s aplikacemi není hra k dispozici. Epic Games tak zbyl skutečně jen Galaxy Store, což je speciální obchod s aplikacemi pro mobilní telefony a tablety z řady Samsung Galaxy, který je jediný z alespoň trošku větších obchodů s aplikacemi pro mobilní platformy, kde je hra k dispozici.