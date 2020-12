Microsoft Surface očima jablíčkáře aneb skvělá řada, která má co nabídnout

Na dnešním trhu s chytrými telefony a počítači se nachází poměrně pestrá nabídka. Díky tomu si můžeme vybrat z těch nejrůznějších produktů na základě našich preferencí. Mě osobně to pochopitelně táhne spíše k Applu. Neměli bychom ale zapomínat na to, že každá věc má rub i líc – a stejně je tomu i v tomto případě. Přesně proto se dnes podíváme na produktovou řadu Surface, která v říjnu zavítala i do České republiky. Musíme uznat, že se Microsoft rozhodně nemá za co stydět.

Co je vlastně ten Surface?

Americký gigant Microsoft již od roku 2012 buduje svou řadu Surface, která dnes představuje vcelku propracovaný ekosystém s parádními kousky doslova pro každého. Konkrétně se jedná o sérii dotykových zařízení, jenž je vyráběn jako referenční hardware s operačním systémem Windows. Osobně nesmírně oceňuji rozsáhlý výběr. Microsoft cílí na prakticky každého uživatele, který si tak z nabídky může bez jediného problému vybrat. Pojďme si ale něco říct o samotných produktech.

Surface Laptop Go

Úplně nejnovějším přírůstkem do rodiny Surface je notebook s označením Laptop Go. Jedná se o parádní kompaktní zařízení, jehož dotykový displej se pyšní pouze 12,4“. Zaujmout poté dokáže i díky svému vytříbenému designu. Horní část se totiž skládá z hliníku, přičemž ta spodní je tvořena plastem. I přesto ale laptop nepůsobí nikterak lacině a představuje tak ideální řešení pro ty, kteří vyžadují menší stroj s parádním výkonem, o který se zde stará procesor Intel Core desáté generace. Spolu s dlouhou výdrží baterie, možností rychlého nabíjení a jednoduchým přihlašováním skrze službu Windows Hello za pomocí otisku prstu se jedná o parádní kombinaci.

Surface Go 2

Lidé, kteří se o tuto produktovou řadu zrovna moc nezajímají, ale zaslechnou označení Microsoft Surface, tak se jim v drtivé většině případů vybaví právě Surface Go 2. Tento tablet je vůbec nejmenším a nejlehčím členem celé této rodiny a pyšní se 10,5“ dotykovou obrazovkou. Uživatelé si navíc mohou bez jediného problému produkt položit na stůl, a to za pomocí ikonického vestavěného stojánku zdobeným logem společnosti. Sám musím uznat, že tento „prcek“ působí v rukou skutečně kvalitně, což přisuzuji zasazením displeje do kvalitně zpracovaného kovového těla.

Nabíjení poté probíhá za pomocí specifického portu od Microsoftu. Na Surface Go 2 se každopádně naštěstí nachází i USB-C port, přes který jej můžete bez jediného problému nabíjet. Co je ale na produktu ještě zajímavější, je jeho parádní kompatibilita s Type Cover klávesnici, která dokáže tablet proměnit v plnohodnotný laptop. Díky podpory pera Surface Pen pak dokáže parádně posloužit i pro kreslení, což dokazuje populární stránka Opráski používající tento produkt.

Surface Pro 7

Produkt Microsoft Surface Pro 7 cílí už na trošičku náročnější uživatele. Ve zkratce bychom mohli říct, že se jedná o výkonný počítač, který je ale ukryt v tenkém těle tabletu. Tento kousek svému uživateli nabízí 12,3“ displej, což pro někoho může být výhodou a pro někoho naprostým utrpením. Je nutné si uvědomit, že Surface Pro 7 cílí na ty, kteří vyžadují zařízení kompaktních rozměrů se standardními funkcemi běžného počítače. O bezproblémový chod se poté stará 10. generace procesorů Intel Core v kombinaci se čtyřmi až šestnácti GB operační paměti.

Surface Pro X

Tento kousek bychom mohli označit za dost možnou budoucnost. Něco podobného navíc můžeme vidět i nyní u Applu, který se nám v červnu pochlubil s projektem Apple Silicon, kdy od procesorů Intel přechází na své vlastní čipy postavené na ARMové architektuře. Surface Pro X je koncepčně stejný jako zmiňovaný Surface Pro 7 a jedná se tedy o plnohodnotný počítač v těle tabletu, ke kterému je možné magneticky připojit klávesnici.

Rozdílem ale je, že tento kousek běží na zmiňované platformě ARM a pyšní se o kapičku větším, 13“ displejem. Díky vlastního čipu tablet nabízí skvělý výkon v kombinaci s dlouhou výdrží baterie, což jde ruku v ruce v kombinaci s elegantním designem a kvalitním zpracováním.

Surface Laptop 3

Prozatím jsme si povídali pouze o tabletech. V řadě Surface se každopádně nachází řada dalších produktů, mezi které se řadí i Surface Laptop 3. Jak již samotný název napovídá, tentokrát se jedná o plnohodnotný notebook, který je k dostání ve dvou verzích. Vybrat si tak můžeme mezi 13,5“ a 15“ displejem. Tento kousek je kompletně z hliníku, ale nabízí vcelku zajímavou úpravu. Část laptopu, kde se nachází klávesnice, je totiž potažena italskou alcantarou, tedy luxusní velurovou umělou kůží, kterou nalezneme například v interiérech automobilů.

Dokonce jsem měl tu příležitost si na chvíli menší Surface Laptop 3 vyzkoušet a musím uznat, že mi po designové stránce velice připomínal můj 13“ MacBook Pro. V tomto případě mě velice příjemně překvapila zmiňovaná alcantara. Položení rukou na laptopu bylo o poznání příjemnější a například po příchodu z venku povrch logicky nijak nestudil.

Surface Book 3

Surface Book 3 je zcela unikátním zařízením. Konkrétně se jedná o propracovaný hybrid mezi klasickým laptopem a tabletem, který je opět k dostání v několika různých konfiguracích a ve dvou velikostech jako zmiňovaný Surface Laptop 3. Zajímavostí každopádně je, že se veškeré „vnitřnosti“ nacházejí v displejové části, díky čemuž je možné pouhým klepnutím tlačítko odpojit celou klávesnici. Ta se dá poté připojit i obráceně a překlopit, kdy se zařízení dá použít jako tablet s neuvěřitelným výkonem a parádní baterkou.

Surface Studio 2

Pomalu se dostáváme k závěru dnešního článku, a proto se nyní podíváme na to největší a nejvýkonnější zařízení z celé řady. Řeč je samozřejmě o all-in-one počítači Surface Studio 2, který nám může do jisté míry připomínat například iMac. Tento kousek se pyšní skvělým 28“ displejem s rozlišením 4500×3000 pixelů a na první pohled dokáže zaujmout již svým pokročilým designem.

Pozici monitoru si totiž můžeme upravit za pomocí jediného prstu díky dvěma kvalitním ramenům, které jej propojují s dolní základnou. V té jsou poté ukryty veškeré komponenty zajišťující brutální výkon. Surface Studio je dodáván rovnou s bezdrátovou klávesnicí, myší a stylusem Surface Pen.

Arc Mouse

Myš Arc Mouse nemohu označit jinak než za naprostý unikát na trhu. Na první pohled se jedná o poměrně divnou myš, u které máte pocit, že se s ní nedá pracovat. Fígl je ale v tom, že ji nejprve musíte „zalomit,“ a až poté se můžete vrhnout do práce. Osobně musím přiznat, že při mém prvním setkání se mi to jevilo jako zbytečnost. Každopádně musím uznat, že díky tomu je myš podstatně skladnější a lépe se přenáší.

Podpora stylusu

Microsoft se u své řady Surface pyšní další skvělou vychytávkou. V tomto článku jsem nejednou zmínil stylus Surface Pen, s jehož pomocí můžeme například velice snadno psát či kreslit na dotykovou obrazovku. Tohle příslušenství je naštěstí kompatibilní s úplně všemi zařízeními z této produktové řady a vše je navíc navrženo tak, abychom stylus mohli mít vždy po ruce. Například u Surface Laptop je možné jej magneticky přichytit na boční hranu, nebo u Surface Pro X ho ukrýt přímo do klávesnice.

Surface má rozhodně co nabídnout

Již v úvodu tohoto článku jsem zmínil, že Microsoft na své produktové řadě Surface pracuje od roku 2012. Nesmírně oceňuji, kolik různých zařízení se mu za tuto dobu podařilo dostat na trh. Tento gigant pokryl prakticky každý segment a dokáže tak cílit na kohokoliv. Zároveň jsem z pozice jablíčkáře nesmírně zvědavý na to, kam se až řada Surface v budoucích letech posune. Podle mého názoru se máme rozhodně na co těšit.

