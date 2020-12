Recenze vyhřívané myši Connect IT FOR HEALTH: Dejte sbohem ledovým rukám

Vánoce jsou za rohem a i když se to na první pohled nemusí zdát, tak venku přituhuje. Muži až tak se zimou problémy nemají, to naopak něžné ženské pohlaví trpí a těší se na příchod jara a léta. Pokud se svou partnerkou žijete, asi vám nemusíme žádným způsobem popisovat situaci před odchodem z domu, kdy se dotyčná musí pořádně navléct. Problém je ale v tom, že ženám je často zima i ve vnitřních prostorách, což nám často dokazují ledovými dlaněmi. Jestliže vaše partnerka mimo jiné pracuje u počítače, můžete jí pořídit vyhřívanou myš, například tu od Connect IT.

Oficiální specifikace

Vyhřívaná myš od Connect IT má kompletní označení FOR HEALTH CMO-2400-BK. Vyhřívání na zmíněné myši můžete kdykoliv jediným tlačítkem vypnout či zapnout, tudíž rozhodně nemusíte mít strach z toho, že by v létě byla naopak nepoužitelná. Kromě dvou hlavních tlačítek pak tato recenzovaná myš nabízí další čtyři, včetně posuvného kolečka. Rozlišení myši je možné nastavit na 1200/1800/2400/3600 DPI, takže si rozhodně přijde na své každý uživatel. Myš je samozřejmě zpětně kompatibilní až s USB 1.1, takže ji bez problémů zapojíte do prakticky jakéhokoliv současného stroje. Po zapojení pak není třeba nic nastavovat – vše je ve stylu plug&play, tudíž pouze zapojíte a je hotovo a mimo Windows nechybí ani podpora macOS. Pokud si tedy nemůžete zvyknout na Magic Mouse, popřípadě pokud se vám špatně používá trackpad, tak je Connect IT FOR HEALTH jednou ze skvělých alternativ. Mnozí z nás mají například vyhřívané sedačky v autě, avšak mít takovou vyhřívanou myš, to je ještě o level výše.

Balení

Co se týče balení myši Connect IT FOR HEALTH, tak vás ničím nepřekvapí, ale také neurazí. Myš se nachází „zalitá“ v plastu, který kopíruje její tvar. Díky tomu si ji můžete popřípadě také vyzkoušet v kamenném obchodě. Ze přední strany si můžete kromě samotné myši prohlédnout pár nejdůležitějších specifikací, například o pozlaceném konektoru či vyhřívání až do teploty 40 stupňů Celsia. Na zadní straně se pak nachází o něco podrobnější specifikace v různých jazycích. Pokud plastovou přenosku rozstřihnete, tak už jen stačí vytáhnout samotnou myš, společně s návodem. Manuál je k dispozici i v češtině, tudíž pokud budete potřebovat něco vědět, stačí jej otevřít. Ve finále zde ale samozřejmě nic moc zajímavého nenajdete – po designové stránce se jedná o jednoduchou myš bez desítky skrytých tlačítek.

Zpracování

Pokud se podíváme na stránku zpracování myši, tak v tomto případě opravdu hodně záleží na preferencích každého z nás. Někteří jedinci mají rádi komplexní design, nespočet různých makro tlačítek a možnost úpravy těla myši. Naše recenzovaná myš Connect IT FOR HEALTH je však z kategorie jednoduchých myší, které si na nic extra nehrají. Já osobně však mám, i na hraní, jednodušší myši o mnoho raději. Recenzovaná myš je zpracována z plastu, převážně toho matného, byť se tedy na obou bocích myši nachází dva lesklé designové proužky. Seshora se pak na myši nachází logo For Health (určitá „divize“ od Connect IT), a poté samozřejmě samotné logo Connect IT. Před pogumovaným posouvacím kolečkem najdete jedno tlačítko, které slouží jednak pro změnu DPI, a jednak pro aktivaci a deaktivaci vyhřívání. Pokud dioda svítí zeleně, vyhřívání je neaktivní, pokud červeně, tak naopak aktivní.

Zdroj: redakce Letem světem Applem

Na pravé straně myši se nenachází žádná další tlačítka, na levé straně pak klasicky najdete dvě, která slouží například pro přesouvání se zpět a vpřed na webových stránkách. Na spodní straně myši nic moc zajímavého nehledejte – kromě otvoru pro laser a čtyř styčných pogumovaných ploch se zde nic jiného nenachází. Co se týče kabelu, tak ten je samozřejmě oplétaný, tudíž bez problémů přežije například přejetí kolečkem židle, anebo hrubější zacházení. USB konektor na konci je pak pozlacený a masivní, čímž se předchází případnému zalomení. Kabel je celkově dlouhý 180 centimetrů, tudíž by bylo fajn, kdyby se na něm nacházel také zip pro smotání drátu – ten byste ale bohužel u této myši hledali marně. Rozměry samotné myši jsou pak 124 x 66 x 40 milimetrů.

Osobní zkušenost

Vzhledem k tomu, že osobně problémy s ledovýma rukama nemám, tak jsem se rozhodl, že myš nechám otestovat převážně přítelkyni. Ani já jsem každopádně neodolal a pár desítek minut jsem si s myší hrál. Co se týče ergonomie myši, tak je naprosto parádní – jak už jsem zmínil výše, tak mám tyto jednoduché myši velmi rád, a to jak z hlediska designu, tak z hlediska používání. Myš se opravdu skvěle drží a nemusel jsem si na ni ani nijak zvykat, byť primárně používám trackpad. Teplota myši při vyhřívání dosahuje 40 stupňů Celsia, což je pro mně osobně celkem dost – vyhřívání jsem tedy střídavě zapínal a vypínal.

Zdroj: redakce Letem světem Applem

Poté každopádně přišla na řadu přítelkyně, která má ledové ruce i v teplých letních měsících. Ta byla ze samotné myšlenky vyhřívané myši naprosto vedle, stejně jako ze všech ostatních vyhřívaných věcí, včetně sedaček či podložek. Už v prvních minutách jsem tak nějak tušil, že si přítelkyně myš Connect IT FOR HEALTH oblíbí – a nutno podotknout, že jsem se nemýlil. V současné době už používá myš v kuse několik dní, a to pro klasickou kancelářskou práci. Zatím jsem ani nepostřehl, že by někdy měla vyhřívání vypnuté a dle jejích slov se jedná o skvělý vynález, který by doporučila naprosto všem ženám, které mají rády teplo. Pokud jste někdy pracovali v zimě, tak si zajisté jste vědomi toho pocitu, kdy vám ztuhnou konečky prstů a hůře se vám myš ovládá – i z této situace se můžete díky myši Connect IT FOR HEALTH vykroutit. Vyhřívání začnete po zapnutí pociťovat asi během minuty.

Závěr

Jak už jsem zmínil výše – pokud patříte mezi jedince, kteří mají ledové ruce, tak je pro vás Connect IT FOR HEALTH naprosto ideální. Ocení ji především ženy, každopádně si jsem jistý, že i někteří muži. Myš je kvalitně zpracovaná a má velmi jednoduchý design. Nejinak to je i v případě kabelu, který je opletený, a jeho koncovky, jež je zase „vyztužená“ a pozlacená. Při aktivním vyhřívání má povrch myši 40 stupňů Celsia, díky čemuž udrží vaši ruku v teple. Rozlišení myši si pak můžete tlačítkem nastavit na 1200/1800/2400/3600 DPI, po zapojení není třeba nic nastavovat a myš ihned funguje. Jak já, jakožto muž, tak i moje přítelkyně s věčně ledovýma rukama společně myš Connect IT FOR HEALTH můžeme doporučit, a to jak na hraní, tak na klasickou kancelářskou práci.

Vyhřívanou myš Connect IT FOR HEATLH koupíte za 499 Kč zde