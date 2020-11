Recenze Connect IT XL BigSize: Naprostý král všech herních křesel na trhu

I přesto, že jablečné počítače nejsou určeny ke hraní, se mezi našimi čtenáři nějaký ten náruživý hráč určitě najde. Kromě kvalitního stroje ale pro příjemné a pohodlné hraní potřebujete i kvalitní příslušenství, včetně křesla. Pokud hledáte naprostou špičku v herních křeslech, můžete sáhnout po Connect IT XL BigSize. Pojďme se společně na tohle herní křeslo, které vás zaujme svou robustností, pohodlností a v neposlední řadě také vzhledem, společně podívat.

Balení

Herní křeslo Connect IT XL BigSize je zabaleno v jedné velké krabici. Trošku škoda je, že tato krabice nemá na boku výřezy pro vložení prstů, díky čemuž by se jednoduše přenášela. Samotná krabice každopádně ve finále ale není tak těžká, abyste ji nezvládli přenést klasickým způsobem bez rukojetí. Pro jistotu si ale s sebou radši vezměte i druhou osobu, abyste měli celý proces jednodušší, a abyste nemuseli mít strach z případného spadnutí. Krabici si po donesení domů či do kanceláře položte na zem a nechte si kolem sebe dostatek místa, ideálně alespoň 2×2 metry. Na tuto plochu si z krabice vytáhněte veškeré díly a ideálně si je přehledně poskládejte vedle sebe, abyste celý proces měli jednodušší. Součástí balení je samozřejmě obrázkový návod, kterým se při skládání můžete řídit. Kromě toho si ale celý postup skládání můžete přečíst na samotném konci této recenze – třeba některým z vás poslouží lépe, než samotné obrázky.

Zpracování a design

Co se týče zpracování křesla, tak se můžete těšit na velmi kvalitní kožené provedení. Na sedáku je kůže prodyšná, takže se vám v létě nebude potit zadek, jak to bývá ve zvyku u ostatních kožených židlí. Na sedáku a opěrné části najdete dva šedé designové pruhy, v horní části opěrky se nahoře nachází branding Connect IT. Osobně mě potěšilo, že tohle křeslo nedisponuje žádnými křiklavými barvami, takže se doopravdy bude hodit do jakékoliv moderní domácnosti či kanceláře. Pochválit musím také již zmíněná kolečka, která při přemisťování nelze žádným způsobem slyšet. Kolečka jsou plastová, každopádně je jejich povrch svým způsobem „gelový“, což je hlavní důvod neslyšitelnosti. Samotná hvězdice, na které kolečka drží, je pak zhotovena z kvalitního a pevného plastu, noha židle je kovová. Využité materiály jsou doopravdy kvalitní a i díky nim pak křeslo unese jedince vážícího až 150 kilogramů. Výšku sedáku lze konkrétně upravit na rozmezí od 44,5 cm do 54,5 cm (tedy 10 cm), celková velikost sedáku je pak 57 x 49 centimerů.

Součástí křesla jsou také dva polštářky – jeden z nich je bederní a druhý pak slouží k podepření hlavy. Osobně mi bederní polštář příliš nevyhovoval a nebyl mi pohodlný – v tomto případě se ale bavíme o subjektivní záležitosti. Naopak si velmi pochvaluji polštář, jenž je určen k podepření hlavy. Ten je opravdu příjemný a drží hlavu ve zdravé poloze bez určitého zalomení. U starší židle jsem dokonce často pociťoval bolest krční páteře a ztuhlost krku, každopádně po testování Connect IT XL BigSize mě k mému překvapení všechny tyto problémy prakticky přešly. Mimo jiné si určitě zamilujete také podpěrky rukou, které jsou plastové, dostatečně velké a hlavně výškově nastavitelné. Kromě možnosti pro výškové nastavení křesla nechybí ani možnost houpání, kterou aktivujete vysunutím páčky pro úpravu výšky. Válec, který se nachází vedle, poté můžete využít pro nastavení tuhosti houpání, tedy pro nastavení toho, kolik úsilí musíte vykonat pro zhoupnutí.

Osobní zkušenost

Seznam několika výše uvedených možností pro přizpůsobení křesla však stále není kompletní. Herní křeslo Connect IT XL BigSize mimo jiné na pravé straně disponuje páčkou, pomocí které si můžete upravit sklon opěrátka. Opěrnou část křesla můžete sklopit až do úhlu 135 stupňů, což se hodí v případě, že si chcete rychle odpočinout – a věřte, že relativně pohodlně. Pochválit musím také hodně dlouhý sedák, u kterého nemáte jako u levných a malých židlí pocit, že byste neustále sjížděli dolů. Křeslo jsem celkově používal každý den po dobu několika týdnů a zcela upřímně nevím, co bych mu vytknul. Přesně tak si totiž představuji profesionální (nejen) herní křeslo, které si vás získá ihned po prvním sednutí, a které vás nepřestane bavit ani po stránce zpracování a designu. Kvalitní sezení u počítače, a to jak při práci, tak při hraní, byste měli vnímat jakožto velmi důležité. A musím říct, že Connect IT XL BigSize rozhodně požadavky kvalitního křesla splňuje.

Resumé

V případě, že hledáte velmi kvalitní herní křeslo, tak vám po dlouhodobém testování mohu doporučit křeslo Connect IT XL BigSize. Rozhodně se nezalekněte názvu tohoto křesla – ten sice doslova křičí, že je křeslo určeno pro objemnější lidi, ve finále s ním ale budete naprosto spokojeni naopak i v případě, že se řadíte mezi menší jedince. Na křesle vás zaujme především velmi kvalitní zpracování – nikde nic nevrže, ani při těch nejvíce zvláštních pohybech. Při pohybu je křeslo prakticky neslyšitelné, a to především díky kolečkům s gelovým povrchem. Kromě nastavení výšky a houpání můžete křeslo také „položit“ pro odpočinutí si, což je extrémně návykové. Všechny poznatky uvedené v této recenzi mě donutily si herní křeslo Connect IT XL BigSize zakoupit a rozhodně mohu říci, že koupě ani trochu nelituji. Přesně takové křeslo jsem hledal opravdu dlouho a jsem přesvědčen, že při náležité údržbě vydrží sloužit několik dlouhých let. Connect IT XL BigSize vám tedy mohu s chladnou hlavou doporučit.

Jak se židle skládá

Prvně je nutné, abyste složili spodní hvězdici, tedy část s kolečky. Instalace koleček na hvězdici je jednoduchá – stačí je správně nasměrovat, a poté jen zacvaknout. Tento postup pak zopakujte u všech pěti konců hvězdice. Poté se chopte sedáku a otočte jej naopak, tedy spodní části vzhůru. Na tuto stranu je nutné nainstalovat mechanismus pohybu nahoru a dolů, společně s houpáním. Tento mechanismus jednoduše připevněte celkově čtyřmi přibalenými šrouby a nezapomeňte u všech na dvě podložky – dejte si hlavně pozor na správnou orientaci mechanismu. Po připevnění mechanismu se vrhněte na instalaci podpěrek na ruce. Ty stačí z každé strany přišroubovat třemi šrouby, opět v tomto případě nezapomeňte na podložky. Po přišroubování podpěrek položte sedák na hvězdici a ideálně si na sedák sedněte, aby se pořádně zatlačil. Pak si, pokud možno, zavolejte kolegu nebo nějakého člena rodiny, aby vám pomohl – bude totiž nutné, abyste spojili sedák s horní opěrnou částí. Tato část je vcelku krkolomná, jelikož musíte horní část natlačit mezi kovové části sedáku, a poté je přišroubovat. Dřív nebo později se vám to však zajisté povede.

Nakonec vše pořádně dotáhněte a boční kovové části „uzavřete“ plastovými krytkami, díky kterým bude židle vypadat kompletně a celistvě. Tímto vcelku klasickým způsobem můžete tedy jednoduše složit židli Connect IT XL BigSize. Jedinou škodou je v tomto případě měkkost spojovacího materiálu (šroubků) a přiloženého imbusového klíče. Dávejte si opravdu velký pozor, abyste nestrhli hlavu šroubku, popřípadě abyste nezničili konec imbusového klíče. Po správném sestrojení je křeslo dokonale pevné a nikde nic nevrže, stejně tak nejde prakticky vůbec slyšet ani jezdící kolečka. I nízká hlučnost židle může být pro hráče klíčovým faktorem – pokud někdo totiž hraje převážně v noci, tak s největší pravděpodobností nechce vzbudit svou drahou polovičku či členy rodiny. Po nějaké době můžete šrouby zkontrolovat a popřípadě znova dotáhnout.