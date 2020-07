Recenze Emergency autonabíječky Connect IT: Kromě nabíjení vám dokáže zachránit život

Pokud patříte mezi jedince, kteří často cestují autem, dodávkou, anebo třeba kamionem, tak ve vaší výbavě zajisté nechybí tzv. autonabíječka. Díky ní můžete bez problémů pomocí zásuvky ve vašem vozidle nabít váš telefon, výkonnější nabíječky poté zvládnou nabít třeba i tablet. Na trhu je těchto nabíječek k dispozici opravdu přehršel – některé jsou malé, jiné velké, některé mají jeden konektor, některé tři, a tak dále. S naprosto převratným řešením však přišla společnost Connect IT, která navrhnula takovou autonabíječku, která vám (nejen) v případě autonehody dokáže zachránit život. Pokud chcete zjistit více, tak pokračujte ve čtení. Dost možná po dočtení svou současnou autonabíječku za tu recenzovanou vyměníte.

Oficiální specifikace

Hned na začátek se společně podíváme na oficiální technické specifikace této autonabíječky. Jedná se tedy o nabíječku od společnosti Connect IT, její přesné označení je CCC-7070-SL, každopádně ji všude na internetu najdete jednoduše pod názvem Emergency Car Charger. Tato autonabíječka disponuje dvěma USB porty s maximálním výstupem až 5 V/3.1 A, tzn. výkon téměř o hodnotě 16 W. Samozřejmostí je ochrana proti zkratu, přetížení či přehřátí, stejně tak proti přebití připojeného zařízení. Naprosto zásadní, a od ostatních autonabíječek rozdílné, jsou v tomto případě dvě technologie, které vám dokáží zachránit život. Emergency autonabíječka Connect IT konkrétně disponuje speciálním zakončením s ostrým hrotem, díky kterému lze jednoduše rozbít okno vozidla, společně s velmi ostrou čepelí, s jejíž pomocí dokážete přeříznout pás.

Balení

Pokud se po dočtení této recenze rozhodnete pro zakoupení této autonabíječky, tak vám domů přijde barevná, svým způsobem reflexní krabička. Na přední straně najdete vyobrazenou samotnou nabíječku společně s informacemi o již zmíněné možnosti rozbití okna a přeřezání pásů, na zadní straně poté najdete popis autonabíječky v několika jazycích. Poté, co krabičku otevřete, tak z ní stačí vytáhnout plastovou přenosku, ze které poté autonabíječku vytáhnete. Kromě ní se v balení nachází ještě manuál – to už je ale opravdu vše. Například kabel či cokoliv jiného byste v balení hledali marně, na druhou stranu ale nic více potřeba není. Příslušenství v podobě kabelu má v autě nejspíše každý.

Zpracování

Co se týče zpracování samotné autonabíječky, tak to vás zajisté mile překvapí. Tělo je zpracováno z lehké slitiny hliníku, vrchní část těla poté z odolného plastu. Na vrchní straně najdete již zmíněné dva USB konektory, společně s LED diodou, která vás informuje o stavu nabíječky. Po bocích se poté nachází dva kontakty, stejně jako u ostatního autopříslušenství. Spodní část je poté zakončena klasickým výstupkem, který taktéž najdete u všech ostatních autonabíječek. Oproti nim je ale v případě Connect IT Emergency Car Charger rozdíl v tom, že pokud tento na výstupek zatlačíte, tak se objeví velmi ostrá kovová špička, díky které můžete v případě nutnosti rozbít okno vozidla. Co se týče čepele pro řezání pásů, tak ta je schovaná pod kusem plastu, který slouží jednak pro ochranu proti pořezaní, a jednak pro jednodušší „zaháknutí“ pásu a prořezání. Po těle nabíječky poté najdete různé specifikace, společně s certifikáty.

Osobní zkušenost

Klasicky je u nás zvykem, že všechny produkty podrobujeme „zátěžové zkoušce“. Pokud ale čekáte, že budeme v našich vozidlech rozbíjet okna a přeřezávat pásy, tak jste bohužel na omylu. Namísto toho vám níže v galerii přikládáme GIF, ve kterém to někdo jiný zkouší za nás. My tak můžeme vyzkoušet prakticky jen samotné nabíjení pomocí dvou USB konektorů. To funguje přesně podle očekávání – stačí, abyste vzali kabel, ten připojili do nabíječky, a poté do zařízení. Autonabíječka nemá problém nabít prakticky jakékoliv mobilní zařízení. Vyzkoušeli jsme telefon Samsung s USB-C portem, samozřejmě iPhone s Lightningem, a také iPad. Dobíjení všech zařízení funguje na jedničku, pokud však chcete mít jistotu, že se váš iPad či jiný tablet bude nabíjet a nabíječka jej nebude pouze udržovat při životě, tak je nutné, abyste jej nabíjeli samostatně, bez druhého zařízení, aby byl zaručen dostatečný výkon. Stejně to platí i u ostatních náročnějších zařízení. Nesmíte počítat s tím, že autonabíječkou nabijete například MacBook. Je nutné brát v potaz maximální výkon nabíječky, který je cca 16 W – nabíječky od MacBooků mají 30 W a více, až k 90 W.

Závěr

Jak už jsem zmínil v úvodu, tak klasických autonabíječek je plný trh, a to nejen ten tuzemský. Vybrat si můžete z nespočtu různých autonabíječek. Pokud se však chcete odlišit a v případě nehody či jiné podobné situace mít jistotu, že se vždy za každé situace dostanete z vozidla, tak je autonabíječka Connect IT Emergency Car Charger to pravé ořechové. Od ostatních autonabíječek se totiž liší tím, že nabízí speciální hrot pro rozbití okna, společně s čepelí, díky které můžete prořezat zaseknutý pás. Tato autonabíječka vám může v určitých situacích zachránit život – i když to zní svým způsobem legračně, tak je nutné se nad celou situací zamyslet. Pokud byste se, nedojbože, stali součástí autonehody, kdy by například vaše auto otočené na střechu zachvátil požár, a zároveň byste nemohli odepnout pás a otevřít dveře, tak by vám v této a všech podobných situacích stačilo využít autonabíječky Connect IT. Cenovka této nabíječky je stanovena na 399 korun, což je na produkt, který vám může zachránit život, sakra málo. I přesto, že jsem nemohl autonabíječku vyzkoušet v praxi – a doufám, že ani nebudu muset, stejně jako vy – tak podle výše přiloženého videa a podle kvality zpracování věřím, že se jedná o produkt, o kterém se bude v blízké budoucnosti psát v novinách ohledně záchrany životů při nehodě. Connect IT Emergency Car Charger je k dispozici ve dvou zbarveních, konkrétně ve stříbrném a černém – liší se však pouze barva vrchního plastu.