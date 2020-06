Recenze herní myši Connect IT Battle Air: Skvělý design a ergonomie

Říká se, že Macy a MacBooky jednoduše nejsou stroje určené k hraní počítačových her – může za to především systém macOS, na který se jednoduše hry často nedělají, a také výkon jablečných počítačů jako takových. Tohle už ale příliš neplatí, jelikož i na Macu si můžete ledajakou hru zahrát. V prvním případě stačí mít aktivní Boot Camp a na něm nainstalovaný Windows a co se týče výkonu, tak dnešní Macy a MacBooky už jsou vcelku výkonné – na 16″ MacBooku Air v základní konfiguraci si zahrajete bez problémů například Grand Theft Auto 5, či třeba Counter Strike.

Při hraní her je ale víceméně jasné, že je nechcete ovládat na vestavěné klávesnici a už vůbec ne na trackpadu. Zatímco klávesnice ještě takovým problémem není, tak využívání trackpadu pro hraní by se dalo považovat za sebevraždu. V tomto případě je tedy nutné se poohlédnout po nějaké kvalitní myši. Ani originální Apple Mouse není pro hraní stvořená, ta je vytvořená především pro zefektivnění práce. Je tedy třeba pořídit herní myš, díky které budete schopni hru pořádně ovládat. Je jedno, zdali hrajete na Macu či na klasickém Windows počítači – myš se hodí jednoduše vždycky.

Na trhu je samozřejmě k dispozici nespočet různých myší, které si můžete zakoupit – k dispozici jsou myši za několik tisíc pro profesionální hráče, po kterých občasný hráč rozhodně nesáhne. Pak tady jsou ultra levné myši, které zakoupíte v různých supermarketech – ani v tomto případě se ale nejedná o výhru. Takové myši jsou často malé, neergonomické a jejich výrobní kvalita je na bodě mrazu. Pokud chcete alespoň trochu kvalitní myš, tak je nutné investovat alespoň pár stovek. Pokud se pro tuto investici rozhodnete, tak se dostanete do segmentu myší s příjemnou cenou, skvělým designem a dobrou ergonomií. V tomto segmentu se se svými produkty pohybuje značka Connect IT. V dnešní recenzi se podíváme na herní myš za přijatelnou cenu – konkrétně se jedná o Connect IT Battle Air. Vrhněme se přímo na věc.

Oficiální specifikace

Jak už to v našich recenzích bývá zvykem, tak si hned na úvod řekneme specifikace a vlastnosti recenzovaného produktu – abyste hned na začátku věděli, „o co jde“. Recenzovaným produktem je tedy herní myš Connect IT Battle Air. Tato myš disponuje celkově sedmi tlačítky (společně s kolečkem). Jak už je v momentální době zvykem, tak většina herního příslušenství disponuje různou formou podsvícení (nejčastěji RGB, tedy barevné). I myš Battle Air tímto RGB podsvícením disponuje a dokáže jej zobrazit v celkem 10 různých módech – každý hráč si tedy přijde na své. Myš Battle Air je vybavena velmi kvalitním optickým senzorem PIXART PAW3212DB, rozlišení je poté samozřejmě proměnné – lze si vybrat z 800/1600/2400/3200/4800/7200 DPI. Myš je schopná komunikovat s USB 1.1 a výše (takže prakticky s jakýmkoliv USB), funguje stylem plug&play, aneb tedy připoj a je hotovo – není třeba nic nastavovat. Váha myši je 69 g (bez kabelu), rozměry jsou 129 x 67 x 38 milimetrů.

Balení

Pokud se rozhodnete pro zakoupení myši Connect IT Battle Air, tak vám myš přijde ve velmi propracovaném a barevném balení. Na přední straně krabice najdete myš v celé své kráse, když přední stranu odklopíte, tak si můžete prohlédnout myš v celé své kráse. Navíc k tomu si můžete (například v prodejně) na myš přímo sáhnout – plast kolem ní je totiž vcelku přesně vytvarovaný. Z bočních stran krabice se nachází modelové označení, ze zadní strany poté najdete veškeré specifikace, které se myši týkají. Po otevření krabice stačí, abyste vytáhli přenosku společně s plastovým krytem, pod kterým se nachází samotná myš. V balení se kromě myši s kabelem nachází také propracovaný manuál, společně s kulatou nálepkou Connect IT Battle Series.

Zpracování

To, co je na myši to nejzajímavější, a čeho si všimnete hned po rozbalení, je design. Connect IT Battle Air je po stránce zpracování naprosto nevšední myší, kterou jen tak na trhu nenajdete. Myš má totiž po cca 80 % svého těla díry ve tvaru šestiúhelníků. To znamená, že přes tyto díry lze jednoduše pozorovat vnitřnosti samotné myši – včetně RGB podsvícení, či plošného spoje. Díky těmto dírkám došlo k výraznému ušetření využitého materiálu, takže je myš velmi lehká. Na druhou stranu si je však třeba dávat pozor na to, aby vám dovnitř myši nespadl například nějaký drobek či nějaká jiná nečistota. Když se tak ale stane, stačí drobek či nečistotu vyfoukat stlačeným vzduchem.

Kromě dvou hlavním tlačítek (levého a pravého) najdete na horní straně myši ještě odolné kolečko, které je umístěné velmi pevně, společně s malým tlačítkem, kterým přepínáte rozlišení. Na levé straně poté najdete dvě makro tlačítka, zespodu poté najdete poslední tlačítko, jenž slouží k upravení rychlosti scrollování (posouvání se nahoru a dolů pomocí kolečka). Aby myš perfektně po stole (v lepším případe po podložce) klouzala, tak na spodní myši najdete čtyři pogumované styčné plochy. Co se týče RGB podsvícení, tak to se nachází v kolečku myši, uvnitř myši (takže prosvítá přes díry) a nechybí ani linka podsvícení na spodní straně myši. Kromě toho vás potěší také oplétaný a odolný, 180 cm dlouhý kabel, jehož USB konektor je pozlacený. Na kabelu najdete také kus suchého zipu, kterým si můžete jednoduše přebývající kabel smotat do smyčky.

Osobní zkušenost

I přesto, že na použití myši nejsem zvyklý (používám Magic Trackpad), tak sem tam myš i přesto využiji. Z mnohých myši mě bohužel bolí ruka, a to kvůli špatné ergonomii. Dnešní myši bývají strašně malé a často neergonomické, tudíž se špatně drží. Hráči často drží myš po dobu několika hodin v kuse, takže je pohodlnost a ergonomie velmi důležitá. Musím říct, že myš Connect IT Battle Air mě velmi překvapila. Používal jsem ji o víkendu na několikahodinové hraní a i přesto, že jsem tuto myš držel poprvé, a i přesto, že nejsem na používání myší tak zvyklý, tak mě z Battle Air ruka jednoduše nebolela. Myš se v ruce drží velmi pohodlně a její velikost je pro mé požadavky naprosto ideální. Design a provedení myši však samozřejmě nemusí sedět každému – z toho důvodu si můžete myš „vyzkoušet“ položením ruky na zmíněný plastový obal, jenž dokáže tvar myši reprezentovat. Z vlastní zkušenosti tedy mohu říci, že je myš ergonomická, pohodlná, a že z ní ani po dlouhých hodinách hraní nebolí ruka. V kombinaci s podložkou je myš také velmi přesná, což ocení hráči, kteří také sem tam dělají nějakou grafiku.

Závěr

Pokud hledáte relativně levnou a kvalitní herní myš, tak může být Connect IT Battle Air skvělou volbou. Překvapí vás její nevšední „dírkovaný“ design, kdy lze vidět vnitřnosti myši. Samozřejmostí je v dnešní době RGB podsvícení, jenž najdete u této myši hned na třech místech. Dohromady myši disponuje sedmi tlačítky, kdy dvě z nich jsou programovatelná. Zpracování myši je velmi kvalitní, včetně oplétaného kabelu s pozlaceným konektorem. I přesto, že ergonomie je pro každého individuální záležitostí, tak v mém případě mě ani po delší době používání myši ruka nebolela. Myš Battle Air se příjemně drží, zároveň ji pro co nejlepší zážitek doporučuji využívat v kombinaci s podložkou.