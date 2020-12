Ubisoft rozdává herní vánoční dárky zcela zdarma, získejte je i vy

Ke každým Vánocům patří kromě výzdoby či dobrého jídla i spousty dárků, které se na nás chrlí zpravidla ze všech stran. Se svou troškou do mlýna se letos rozhodl přispět i francouzský herní gigant Ubisoft. Ten rozdává od 14. do 18. prosince herní dárky ve formě DLC či rovnou plných her z jeho dílny. Určitě by proto byla škoda, kdybyste o této možnosti vůbec nevěděli.

Dárky si lze od Ubisoftu bohužel vybrat vždy jen jeden jediný den. To jinými slovy znamená, že pondělní DLC k Assassin’s Creed Valhalla už bohužel získat nemůžete. Jelikož však oznamuje dárky pro daný den Ubisoft až během odpoledne, nyní je stále možnost získat dárek včerejší. Tím je PC verze hry Starlink: Battle for Atlas, ve které se stanete členem hrdinských mezihvězdných pilotů, kteří jsou odhodlaní osvobodit hvězdnou soustavu Atlas od Graxe a jeho Zapomenuté legie. Čeho se dočkáme dnes je bohužel v tuto chvíli nejasné a proto nezbývá než čekat na uvolnění ze strany Ubisoftu.

Nutno podotknout, že od Ubisoftu nejsou podobná gesta ničím výjimečným. Své hry či jiný digitální obsah totiž rozdává hráčům relativně často a rád. Zpravidla se navíc nejedná o žádné braky, nýbrž o opravdu kvalitní tituly staršího data. Dárky Ubisoftu se tedy rozhodně vyplatí do pátku kontrolovat a pokud vás zaujmou, i sbírat.

Vánoční dárky od Ubisotfu si můžete vyzvednout zde