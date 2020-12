Kolik stojí být konzolovým hráčem u nás a ve světě?

Kolik musíme zaplatit za konzole nejnovější generace PS5 i Xbox Series X? Jak moc se ceny v jednotlivých zemích liší? A kde je to ve světě nejlevnější? Analytický tým Picodi.com se zaměřil na ceny nových konzolí a také abonenty dvou nejpopulárnějších herních platforem, aby našel odpovědi na výše uvedené otázky.

Více než 30 tisíc korun za konzoli

Pro porovnání jsme vybrali vlajkové konzole 9. generace dvou konkurenčních platforem: Sony Playstation 5 (s optickou jednotkou Blu-ray) a Xbox Series X. V nejhorší situaci se nacházejí fanoušci PlayStation z Ukrajiny. Velké internetové obchody zde prodávají nejnovější konzole od Sony za až 31 170 Kč. Kdežto nejdražší nový Xbox najdeme v Argentině. Místní hráči za tuto novinku musí vynaložit až 28 510 Kč. Nejlepší cenu pro obě konzole najdeme v Kanadě, kde PlayStation 5 stojí 10 850 Kč a Xbox Series X jen 10 330 Kč. V Česku, stejně jako v mnoha jiných zemích, má Xbox skoro stejnou cenu jako PlayStation. Za zařízení od společnosti Microsoft zaplatíme 13 500 Kč, a za model Sony PlayStation 5 – 13 490 Kč. O něco nižší ceny najdeme mj. ve většině zemí eurozóny nebo ve Švýcarsku.

Herní konzole nestačí

Obě platformy – Sony a Microsoft, nabízejí předplatné, které umožňují hrát síťové hry pro více hráčů (multiplayer) – jedná se o PlayStation Plus a Xbox Live Gold. Předplatitelé můžou navíc získat každý měsíc několika her úplně zdarma. Stejně jako ceny konzolí se v jednotlivých zemích liší také ceny předplatného. V tomto žebříčku cen paušálů vede Turecko. V této zemi je nejlevnější jak roční členství Xbox Live Gold (840 Kč), tak i PlayStation Plus – 510 Kč. Na druhém konci grafu se umístilo Švýcarsko, kde roční předplatné Xbox Live Gold je ve výši 2 480 Kč a PS Plus 1 730 Kč. Ceny paušálu odrážejí realitu jednotlivých trhů, prohlašují výrobci. V Česku stojí roční předplatné Xbox Live Gold 2 000 Kč a PS Plus 1 560 Kč a v porovnání cen ve světě patří spíše k dražším zemím, i když v sousedních státech, jako je např. Slovensko nebo Rakousko jsou ceny těchto služeb ještě vyšší.

Pozor: Společnost Microsoft ukončila prodej ročního předplatného Xbox Live Gold, proto jsme tříměsíční předplatné vynásobili 4x.

Shrnutí nákladů

Která země je nejlepší pro hráče? Pro potřeby průzkumu jsme formulovali základní sadu složenou z herní konzole a ročního předplatného. Nejlepší země pro fanoušky her je Kanada. Vzhledem k nízké ceně konzolí a ročního členství vyjde obyvatelé tohoto státu sada Xbox na 12 400 Kč a PlayStation na 12 050 Kč. Při srovnání se Česká republika nachází v dolní části žebříčku porovnávaných zemí. Za herní sestavu Xbox zaplatíme u nás 15 500 Kč a za PlayStation 15 050 Kč. Jedno je jisté: fanoušci her v Číně jsou na svůj koníček ochotni vynaložit opravdu velké peníze. Sadu PlayStation si pořídí za 28 100 Kč a Xbox za 25 200 Kč. Více za PlayStation zaplatí jen obyvatelé Ukrajiny – 32 210 Kč.