Unikla cena sluchátek AirPods 3

Cena Apple AirPods 3, tedy jedněch z nejočekávanějších sluchátek příštího roku již není tajemství – tedy alespoň částečně. Zdroje velmi dobře informovaného portálu The Elec totiž přišly před malou chvílí s tvrzením, že má Apple cenotvorbu nové generace AirPodů hotovou a díky tomu může již nyní počítat s částkou pohybující se kolem 200 dolarů, přičemž jako nejpravděpodobnější varianta se nyní jeví 199 dolarů (tedy asi 4600 bez daně a dalších poplatků). Sluchátka by měla dorazit v první polovině příštího roku, pravděpodobně pak hned na první Keynote či skrze tiskovou zprávu vydanou blízko ní.

Za 199 dolarů prodává Apple v USA i Apple TV 4K s 64GB úložištěm, která v Česku vychází na 5790 Kč s daní. Je tedy možné, že se Apple tohoto “převodu” přidrží u AirPods 3 a bude je za tuto částku prodávat. Ostatně, překvapivé by to v žádném případě nebylo. Velmi pravděpodobně totiž ve své nabídce ponechá i AirPods 2. generace prodávané za 4790 Kč s klasickým pouzdrem a 5790 Kč s bezdrátovým pouzdrem. Samozřejmostí je pak i ponechání AirPods Pro za 7290 Kč. Díky této taktice by si tak Apple vytvořil perfektní produktovou řadu zastoupenou produkty v široké cenové škále, čímž by se zavděčil obrovskému množství uživatelů.

Co se pak týče vlastností AirPods 3, ty by měly být jakousi kombinací mezi klasickými AirPods a AirPods Pro. Dočkat bychom se měli konkrétně sluchátek s tělem podobným AirPods Pro, které však nebude disponovat špuntem do ucha. Počítat bychom rovněž neměli s ANC či režimem propustnosti, kterým AirPods Pro disponují. Naopak z hlediska zvuku se s nimi shodovat budou. Totéž pak platí i o elementární odolnosti vůči potu a vodě. Na odhalení dalších vlastností si však budeme muset počkat.

