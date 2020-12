Spuštění nové služby  Fitness+ se neobešlo bez pořádných problémů

Včerejší večer se nenesl jen v duchu vydání řady nových verzí operačních systémů Applu, ale také v duchu spuštění dlouho očekávané služby  Fitness+ – tedy jakéhosi online fitness trenéra za měsíční předplatné. Služba je sice zatím dostupná jen v několika málo zemích, s jejím rozšiřování do dalších a dalších států se však podle dostupných informací počítá a proto by byla škoda se jí alespoň okrajově nevěnovat. S trochou nadsázky by se dalo nicméně říci, že můžeme být svým způsobem rádi, že jsme do první vlny zemí, které se služby dočkaly, nespadali.

Porodní bolesti nejsou pro Apple u spuštění jeho hardwarových i softwarových produktů ničím neobvyklým. V minulosti jsme však byli zvyklí spíše na to, že se týkaly primárně větších událostí jako například start předobjednávek nových iPhonů či vydání nového iOS. Včerejší večer však ukázal, že toto pravidlo již tak úplně neplatí. Apple totiž musel “za pochodu” hasit hned několik svých přešlapů, kdy například jedním z nich byla nedostupnost aplikace Fitness pro iPady, přestože na nich být měla. Další problém pak nastal u bezplatné zkušební doby, na kterou měli mít nárok všichni uživatelé v “kompatibilních” zemích. Ani ta totiž nešla mnoha z nich zaktivovat, kvůli čemuž se museli obrátit přímo na podporu Applu s žádostí o pomoci. Kalifornskému gigantovi se sice po nějakém čase tyto trable podařilo vyřešit, pošramocený první dojem však již jen stěží Fitness+ odpáře.

Ačkoliv je zatím předčasné předpovídat to, jak si nová služba povede, minimálně z prvních ohlasů se zdá být uživatelsky velmi atraktivní a díky tomu i poměrně hojně využívaná. Na druhou stranu, přesně takto se jevilo před několika lety i Apple News+, které je však nyní v naprostém úpadku a neštěkne po něm ani pes. Až čas proto ukáže, zda se trefil Apple novinkou do černého či nikoliv.