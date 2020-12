Shazam se dočkal nového designu

Ten pocit znáte všichni. V rádiu či někde v restauraci hraje písnička, která se vám velmi zamlouvá. Nejjednodušší způsob, jak zjistit její totožnost, je spustit aplikaci Shazam a čekat. Appka je nesmírně oblíbená a velmi spolehlivá. I to je možná důvod, proč ji Apple před více než dvěma lety koupil. Ač je účel této aplikace jasně daný a jeden by řekl, že je potřeba jen aktualizovat knihovny, aby aplikace rozpoznala co nejvíce písní, je na omylu. Shazam totiž přichází s aktualizací na verzi 14.2, která přináší líbivé osvěžení designu.

Kromě jistého oživení přichází do Shazamu i nové funkce. Nově appka aktivně vyhledá zmeškané nebo offline „shazamy“ a uživatele upozorní notifikací, když najde shodu. Zajímavou funkcí je ale novinka zvaná „Trendy“, která vám dovolí jednoduše najít nejčerstvější novinky. Po kliknutí na „Vyhledávání“ klikněte na kartu zvanou „Žebříčky podle měst a zemí“. Zde naleznete Top 200 v České republice, Top 50 v Praze a Top 200 ve světě. To ale není všechno. Došlo k daleko hlubší synchronizaci s Apple Music a Spotify. Jablečná služba bude například synchronizovat větší množství minulých hledání. Po dlouhé době je to tedy aktualizace, která opravdu stojí za to. Konkrétní změny můžete vidět v galerii na boku odstavce. Apple také prvně spustil Shazam jako webovou aplikaci na shazam.com. Web je v beta verzi a je kompatibilní s prohlížeči Safari, Chrome a Firefox, a to na macOS a ChromeOS.