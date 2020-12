Jedno z nejočekávanějších vylepšení iPhonů 13 potvrzeno dalším zdrojem

Přestože je představení nové generace iPhonů ještě velmi daleko, už nyní o těchto telefonech víme relativně dost zajímavých věcí. Patří mezi ně mimo jiné i nasazení vyšší obnovovací frekvence displeje, která se stává pomalu ale jistě u smartphonů standardem a která se očekávala i letos u iPhonů 12. Vývoj panelů splňujících požadavky Applu se však pro letošek nevydařil a nasazení vychytávky se proto odsouvá na příští rok – tedy alespoň podle celé řady zdrojů, do které se před pár hodinami zařadil i korejský portál The Elec. Dočkat by se jí nicméně měly „jen“ dva ze čtyř chystaných modelů – pravděpodobně tedy řada 13 Pro.

Podle zdrojů portálu již Apple finišuje v domlouvání výroby OLED displejů s LTPO technologií, které mu právě nasazení 120Hz frekvence u iPhonů 13 mají umožnit. O výrobu se má postarat stejně jako letos Samsung s LG, přičemž doplnit by je chtělo i čínské BOE. Zda však splní tvrdá kritéria Applu zůstává v tuto chvíli nejasné. Co však alespoň díky informacím od zdrojů jasné již je, je to, že by měly být displeje díky pokročilejší napájecí architektuře i při dvojnásobné obnovovací frekvenci energeticky velmi podobně náročné, ne-li stejné jako ty, které Apple využívá nyní, což by byla naprosto skvělá zpráva. Právě vyšší energetická náročnost byla totiž jedním z hlavních strašáků 120Hz displejů u iPhonů.

Využití panelů s podporou LTPO technologie by však iPhonůn nemusela umožnit jen zvýšení obnovovací frekvence displeje, ale též její snížení na hodnotu 1 Hz, která je potřebná například pro Always-on. Nedá se proto vyloučit, že se právě příchodu funkce Always-on v příštím roce konečně dočkáme. Překvapivé by to ostatně ve výsledku ani nebylo – vždyť Always-on na Apple Watch Series 5 a 6 se v současnosti těší opravdu velké popularitě. Vše však v tomto směru ukáže nakonec až čas.