Korgi ve vašem obýváku: Google přidává do AR vyhledávání 50 nových zvířat ve 3D včetně nových psích plemen

Jednou ze zábavných funkcí, které nabízí mobilní verze aplikace Google, je zobrazení vybraných objektů ve 3D v rámci rozšířené reality. Google nyní nově mezi tyto objekty přidal dalších několik desítek nových zástupců živočišné říše včetně několika nových psích plemen.

Fotogalerie Google nova zvirata 1 Google nova zvirata 2 Google nova zvirata 3 Google nova zvirata 4 +2 Fotek Google nova zvirata 5 Vstoupit do galerie

Společnost Google koncem minulého týdne oficiálně oznámila, že do AR zobrazování výsledků svého vyhledávání nově zařadí hned padesát nových druhů zvířat. Ve videu, které k této příležitosti vyšlo, můžeme vidět část z nich – hrocha, žirafu, krávu, kočku, zebru, prase nebo třeba psa čau-čau. Zobrazení výsledků vyhledávání v rozšířené realitě nabízí všechny novější smartphony s operačním systémem iOS a Android – stačí mít nainstalovanou aplikaci Google. Do vyhledávací lišty zadáte požadovaný výraz a poté ve výsledcích vyhledávání klepnout na kartu s možností 3D zobrazení. Poté už jen stačí namířit fotoaparát vašeho zařízení na rovný povrch, umístit na něj vybraný objekt a libovolně ho otáčet, přibližovat a měnit jeho velikost. Mezi nová zvířata, která si můžete zobrazit ve 3D, patří například bígl, fenek, buldok, žirafa, čivava, kojot, dobrman, zebra nebo třeba osel. Objekty si můžete prohlédnout buďto ve 3D na displeji svého smartphonu, nebo umístit jejich virtuální obraz třeba do vašeho obýváku.

Aplikaci Google pro iOS můžete bezplatně stáhnout zde.