Smráká se v Evropě nad Apple TV+? Nová legislativa EU by jí tu mohla zatnout tipec

Irští zákonodárci projevili notnou dávku kreativity při implementaci direktivy Evropské unie týkající se mimo jiné také digitálního obsahu na streamovacích platformách. V rámci implementace nařízení představili doplňující návrh, který by eventuálně mohl zásadním způsobem změnit podobu nabídky jednotlivých streamovacích služeb působících v rámci EU.

V rámci nového návrhu, který ještě nebyl schválen irským parlamentem, by měly společnosti provozující streamovací služby v Irsku povinnost nabízet svým zákazníkům v rámci knihoven alespoň 30 % obsahu, který pochází z Evropy, nebo mají alespoň částečně evropský původ. Hlavním důvodem pro tento návrh je údajná „monopolizace“ obsahu, kdy služby jako Netflix, Apple TV+, Amazon Prime Video a další nabízí převážně americký obsah, díky kterému jsou diváci příliš vystaveni americko-centrickému zábavnímu průmyslu, na úkor toho evropského.

Pokud nový zákon v Irsku nakonec projde, budou muset provozovatelé těchto služeb zajistit, že na jejich platformě bude alespoň 30 % evropského obsahu. Pokud této podmínce nevyhoví, bude jim hrozit zákaz fungování v zemi, potažmo v celé EU, pokud se tento legislativní návrh rozšíří i do dalších zemí.

Podle zahraničních novinářů je tento návrh cíleně mířen proti Applu a jeho streamovací službě Apple TV+, i když převážně americký obsah se nachází i na ostatních platformách. Je třeba zmínit poměrně negativní reakci na tuto zprávu a to i ze strany evropských uživatelů výše uvedených služeb. Jestli se tento legislativní návrh skutečně podaří schválit a rozšířit se teprve uvidí, jednalo by se však o velký zásah do „svobody“ provozovatelů těchto služeb.