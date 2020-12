Apple chystá na jaro nový základní iPad. Bude větší, lehčí a výkonnější

Přemýšlíte nad koupí základního iPadu, ale netlačí vás tak úplně čas? Pak pro vás máme dobrou radu – ještě vyčkejte. Podle nových informací, které jako první zveřejnil čínský portál cnBeta, má totiž Apple v plánu na jaře příštího roku představit novou generaci svého základního tabletu, která se alespoň dle části uniklých specifikací jeví jako velmi zajímavá.

Novinka se má ze současných 10,2” zvětšit na 10,5” a to při zachování klasického designu s Home Buttonem. Jelikož má navíc “zhubnout” jak v šířce, tak i na hmotnosti, zdá se jako velmi pravděpodobné to, že u ní Apple použije šasi z iPadu Air 3. generace, které je právě 10,5” iPadům uzpůsobeno. Tento krok by ostatně pro Apple nebyl ničím výjimečným, jelikož tělo modelu Air u základní řady iPadů už jednou použil – konkrétně v případě iPadu 5. generace.

Co se týče dalších vlastností, v plánu má být nasazení procesoru Apple A13 Bionic, který tepe v iPhonech 11 a 11 Pro, spolu se 4 GB RAM pamětí, což je též shodná velikost s “jedenáctkami”. I nadále se počítá se zachováním Lightning portu a jak již bylo zmíněno výše, i Home Buttonu s Touch ID. Příjemnou zprávou je pak nasazení 64GB úložiště do základu, což by znamenalo dvojnásobek oproti nynější generaci. Přesnou cenu novinky sice zdroje neuvedly, myslí si však, že by mohla být mírně nižší než cena nynější generace.