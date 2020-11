Výroba iPadů se stěhuje mimo Čínu

Pokud je někdo významným partnerem Applu na poli výroby zařízení, je to právě Foxconn, jenž vyrábí pro jablečného giganta značné množství produktů. Zdroje blízké Foxconnu tvrdí, že se určitá část výroby iPadů a MacBooků přesune mimo Čínu. Konkrétně má pak jít o Vietnam, kde by první produkty vyrobené v této zemi mohly vyjet z výrobní linky už v první polovině příštího roku.

Podle zdrojů si něco takového vyžádal přímo Apple, který chce tímto krokem minimalizovat dopad čínsko-americké obchodní války. Foxconn v současné době staví montážní linky ve vietnamské provincii Bac Giang na severovýchodě země, přičemž dostavěny by měly být právě na jaře příštího roku. Tento závod pak pojme i určitou část výroby, která momentálně probíhá v Číně. Ač se vztahy mezi Čínou a Spojenými státy po nástupu Bidena do úřadu prezidenta pravděpodobně změní, Apple nenechává nic v náhodě. Samozřejmě nikdo tento krok komentovat nechce. Při přímém dotazu zástupci Foxconnu odvětili, že v rámci politiky společnosti a z důvodů obchodní citlivosti nehodlají žádné postupy, které činí pro své zákazníky, jakkoliv komentovat. Nicméně Foxconn má zřejmě v plánu to ve Vietnamu pořádně „rozjet“. Nedávno oznámil investici ve výši 270 milionů dolarů na založení dceřiné společnosti, jejímž cílem má být podpora expanze.