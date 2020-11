Procesory Intel zřejmě v Macích hned tak neskončí

Když Apple světu před zhruba dvěma týdny představil první MacBooky Pro a Macy mini s čipy M1, nejednoho jablíčkáře překvapilo, že jimi nenahradil i vrcholové konfigurace od Intelu, ale “jen” jeho základní verze. S podobnými kroky ze strany Applu se však budeme zřejmě setkávat i v následujících měsících, jelikož se alespoň podle velmi přesného leakera @L0vetodream s procesory od Intelu hodlá loučit spíše pozvolna, nežli rychle.

Apple se sice nechal při představení procesorů Apple Silicon slyšet, že na ně chce u svých Maců kompletně přejít do dvou let, avšak neprozradil, zda na ně bude přecházet vždy rovnou u celé řady, nebo se naopak dočkáme řad s kombinací procesorů od Intelu a právě Applu. Druhá varianta se ale zdá s ohledem na příchod prvních Maců s Apple Silicony i novými informacemi od leakera o poznání pravděpodobnější. L0vetodream totiž tvrdí, že má kalifornský gigant v plánu příští rok představit MacBooky Pro s novým designem, které budou i nadále osazeny procesory od Intelu doplněnými těmi od Applu. To jinými slovy znamená, že minimálně u řady MacBook Pro přejde Apple kompletně na Apple Silicon nejdřív v roce 2022.

Rozvážnému přechodu Applu se ve výsledku nelze přespříliš divit. Přestože jeho čipy nabízí oproti těm od Intelu daleko vyšší výkon, nižší energetickou spotřebu či podporu iOS aplikací, pro některé jablíčkáře nemusí být alespoň zprvu zcela ideální volbou a právě pro ně proto Apple ve své nabídce nechává i léty prověřené stroje s Intely. Ty z ní pravděpodobně zmizí až ve chvíli, kdy si budou všichni 100% jistí, že lze tento krok podniknout bez jakéhokoliv omezení.